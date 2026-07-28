Șofer din Vadu Moților, cu dosar penal: S-a urcat băut la volan, a fost oprit de polițiști pe DC 94 și reținut. Avea o alcoolemie de 0.91 mg/l

Un șofer din Vadu Moților s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat băut la volan, a fost oprit de polițiști pe DC 94 și reținut. Bărbatul avea o alcoolemie de 0.91 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 iulie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Vadu Moților, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În seara zilei de 27 iulie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe DC 94, pe raza localității Vadu Moților, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 43 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,91 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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