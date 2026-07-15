Sport

Volei Alba Blaj, direct în optimile Cupei CEV, meciuri în ianuarie 2027, posibil adversar, Dinamo București

Dan HENEGAR

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Volei Alba Blaj, vicecampioana României, va începe campania europeană direct în optimile Cupei CEV, meciuri în ianuarie 2027, posibil adversar, Dinamo București

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, și-a aflat miercuri, 15 iulie, adversarele din Cupa CEV, a doua competiție continentală.

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Volei Alba Blaj, vicecampioana României va juca direct în optimile de finală ale Cupei CEV, a doua competiție continentală, având tur liber în „16”-imile de finală. Meciurile sunt programate în luna ianuarie a anului viitor (12/14 – turul, 26/28 – returul), un posibil adversar fiind Dinamo, cealaltă reprezentantă a României (ce joacă în „16”-imi cu o formație ce vine din tururile preliminare). Cupa CEV reunește 22 de echipe, cu alte 4 venite din preliminariile Ligii Campionilor, iar pe parcurs, vor mai veni alte 3 echipe din Liga Campionilor (în play-off).

În ediția anterioară, echipa din „Mica Romă” a fost eliminată în sferturile de finală de rivala CSO Voluntari, care, ulterior, a câștigat și titlul național. În 2025, „mândria Albei” a disputat finala Cupei CEV, cu Igor Gorgonzola Novara (1-3, 0-3), în fapt a cincea sa finală europeană în ultimii șase ani, a treia în CEV Cup.

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