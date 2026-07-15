Volei Alba Blaj, direct în optimile Cupei CEV, meciuri în ianuarie 2027, posibil adversar, Dinamo București

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, va începe campania europeană direct în optimile Cupei CEV, meciuri în ianuarie 2027, posibil adversar, Dinamo București

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, și-a aflat miercuri, 15 iulie, adversarele din Cupa CEV, a doua competiție continentală.

Volei Alba Blaj, vicecampioana României va juca direct în optimile de finală ale Cupei CEV, a doua competiție continentală, având tur liber în „16”-imile de finală. Meciurile sunt programate în luna ianuarie a anului viitor (12/14 – turul, 26/28 – returul), un posibil adversar fiind Dinamo, cealaltă reprezentantă a României (ce joacă în „16”-imi cu o formație ce vine din tururile preliminare). Cupa CEV reunește 22 de echipe, cu alte 4 venite din preliminariile Ligii Campionilor, iar pe parcurs, vor mai veni alte 3 echipe din Liga Campionilor (în play-off).

În ediția anterioară, echipa din „Mica Romă” a fost eliminată în sferturile de finală de rivala CSO Voluntari, care, ulterior, a câștigat și titlul național. În 2025, „mândria Albei” a disputat finala Cupei CEV, cu Igor Gorgonzola Novara (1-3, 0-3), în fapt a cincea sa finală europeană în ultimii șase ani, a treia în CEV Cup.

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