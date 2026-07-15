FOTO | Șoferii STP Alba Iulia, apel către cetățeni: Îi cheamă pe oameni să îi sprijine la protestele pentru reluarea transportului public. „Vă rugăm să fiți alături de noi”

Șoferii STP Alba Iulia, apel către cetățeni: Îi cheamă pe oameni să îi sprijine la protestele pentru reluarea transportului public. „Vă rugăm să fiți alături de noi”

Șoferii STP Alba Iulia fac un apel către toți locuitorii municipiului și nu numai, afectați de suspendarea transportului public local, să le fie alături la protestele pașnice pe care le vor organiza în fața Primăriei Alba Iulia. Aceștia spun că doar prin solidaritate pot determina găsirea unei soluții care să le permită să își primească salariile restante și să revină la volan.

Protestele sunt programate în zilele de 16 și 17 iulie, precum și în perioada 20-24 iulie, în fiecare zi în fața Primăriei Alba Iulia. Șoferii susțin că nu își doresc decât să își poată relua activitatea și să ofere din nou serviciul de transport public de care depind zilnic mii de oameni.

Pentru a transmite mesajul lor cât mai multor oameni, angajații STP au lipit afișe în stațiile de autobuz din oraș. Prin acestea îi invită pe călători și pe toți cei afectați de lipsa autobuzelor să participe la protest și să își arate susținerea.

„Avem nevoie de sprijinul comunității. Luptăm pentru drepturile noastre, dar și pentru ca transportul public să revină cât mai curând pe traseele din Alba Iulia”, este mesajul transmis de șoferi prin afișele amplasate în oraș.

De mai multe zile, suspendarea transportului public a creat probleme pentru cetățenii care trebuie să ajungă la serviciu, dar și pentru pensionari și pentru toți cei care folosesc autobuzele ca principal mijloc de deplasare. În acest context, șoferii consideră că atât ei, cât și călătorii urmăresc același obiectiv: reluarea cât mai rapidă a circulației.

Prin protestele anunțate, angajații speră să atragă atenția autorităților asupra situației în care se află și să obțină plata salariilor restante, condiție esențială pentru revenirea la muncă.

Rămâne de văzut câți albaiulieni vor răspunde apelului și vor fi prezenți în fața Primăriei pentru a susține demersul șoferilor, într-un moment în care lipsa transportului public continuă să afecteze întreaga comunitate.

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