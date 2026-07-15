Finanțiștii ies din nou în stradă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării: „Urmează conflictul colectiv de muncă în cazul în care Guvernul ignoră revendicările”

Finanțiștii vor protesta miercuri, 15 iulie 2026, între orele 16:30 și 17:30, în fața sediilor ANAF și DGAF, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră defavorabil angajaților din sistemul financiar-fiscal.

Acțiunea, organizată de Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC) în afara programului de lucru, marchează încheierea primei etape a protestelor desfășurate în ultimele două luni, perioadă în care au fost organizate 11 pichetări în teritoriu.

Reprezentanții SindFISC avertizează că, dacă revendicările lor nu vor fi soluționate, vor declanșa conflictul colectiv de muncă la nivel instituțional.

Printre solicitările sindicaliștilor se numără o grilă salarială distinctă pentru administrația fiscală, includerea inspectorilor antifraudă în aceasta, reglementarea statutului profesional al finanțiștilor, recunoașterea riscurilor și responsabilităților specifice, stimularea performanței și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Sindicatul subliniază că ANAF colectează peste 80% din veniturile bugetului general consolidat, iar inspectorii antifraudă au un rol esențial în combaterea evaziunii fiscale. Totodată, SindFISC anunță că beneficiază de sprijinul Federației Europene a Personalului din Serviciile Publice (EUROFEDOP) în demersurile de modificare a proiectului noii legi a salarizării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)