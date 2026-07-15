Finanțiștii ies din nou în stradă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării: „Urmează conflictul colectiv de muncă în cazul în care Guvernul ignoră revendicările”
Finanțiștii ies din nou în stradă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării: „Urmează conflictul colectiv de muncă în cazul în care Guvernul ignoră revendicările”
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Actualitate
Finanțiștii ies din nou în stradă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării: „Urmează conflictul colectiv de muncă în cazul în care Guvernul ignoră revendicările”
Finanțiștii ies din nou în stradă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării: „Urmează conflictul colectiv de muncă în cazul...
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