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Dosarul Parc Residence Alpha: Creanța de sute de mii de lei a Olgăi Jidveian, tăiată de magistrați. Apelul creditorilor, admis

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

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Dosarul Parc Residence Alpha: Creanța de sute de mii de lei a Olgăi Jidveian, tăiată de magistrați. Apelul creditorilor, admis

Întorsătură spectaculoasă de situație în răsunătorul dosar de insolvență al societății Parc Residence Alpha. Printr-o decizie pronunțată miercuri, 15 iulie 2026, instanța de control judiciar a admis apelul formulat de grupul de creditori din dosar, dispunând tăierea unei sume de sute de mii de lei din tabelul de creanțe.

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Este vorba despre nu mai puțin de 782.800 de lei, o sumă despre care apelanții au susținut că reprezintă o „creanță chirografară falsă” înscrisă în beneficiul Olgăi Jidveian.

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Decizia vine să repare ceea ce creditorii au numit o „soluție fundamental greșită” și o „eroare halucinantă” a primei instanțe.

Scurtă cronologie: „Traseu” în instanțele din Alba și Mureș

Conflictul juridic își are rădăcinile în deciziile luate la Tribunalul Specializat Mureș și Tribunalul Alba. Un grup de creditori a contestat tabelul definitiv al creanțelor. Inițial, aceștia au solicitat judecătorului sindic de la Tribunalul Specializat Mureș reducerea creanței chirografare subordonate a Olgăi Jidveian de la 1.052.800 de lei la doar 269.200 de lei, acuzând că diferența de 782.800 de lei provine din acte contabile falsificate și împrumuturi fictive.

Judecătorul sindic de la Mureș le-a respins însă contestația, invocând următoarele argumente:

*Autoritatea de lucru judecat: Faptul că judecătorul sindic de la Tribunalul Alba permisese deja înscrierea provizorie a întregii sume în tabelul preliminar (prin Sentința civilă nr. 32/F/28 februarie 2024).

*Excluderea competenței civile: Magistratul a susținut în mod șocant că dolul invocat și verificarea actelor false ar fi de competența exclusivă a organelor penale.

Argumentele creditorilor: „O absurditate juridică!”

În apelul formulat, creditorii au demontat pas cu pas motivarea instanței de fond, arătând că judecătorul sindic de la Mureș a interpretat complet greșit conceptele de bază ale dreptului:

*Nicio autoritate de lucru judecat: Hotărârea Tribunalului Alba a fost una provizorie, care accepta actele doar „până la proba contrarie”, fără a analiza pe fond valabilitatea lor. Înscrierea în tabelul preliminar nu conferea creanței un caracter „consolidat”.

*Halucinația „dolului penal”: Apelanții au subliniat că dolul este o instituție fundamentală a dreptului civil (inducerea în eroare prin manopere frauduloase). Faptul că mijloacele folosite pot îmbrăca formă penală nu împiedică instanța civilă să anuleze actele false și să înlăture efectele lor civile.

*Dovada conturilor goale: Creditorii au depus extrasele de cont ale SC Parc Residence Alpha SRL, demonstrând negru pe alb că, la datele indicate de Olga Jidveian, în conturile societății nu a intrat niciun leu din pretinsele împrumuturi bancare de 782.800 de lei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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