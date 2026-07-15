Foto | Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna, aproape finalizată: În ce stadiu sunt lucrările

Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna, aproape finalizată: În ce stadiu sunt lucrările

Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna este aproape finalizată, progresul fizic al lucrărilor executate depășind la această dată 95%.

Pe lângă amenajarea terenului și reabilitarea clădirii, cu rețelele de utilități aferente, noua stație include o linie de tratare a apei și una de tratare a nămolurilor, care au fost modernizate, cu tot ceea ce înseamnă aceasta: cămine pentru debitmetre (apă brută, apă potabilă, apă recirculată), cameră de vane, rezervoare de înmagazinare și compensare apă potabilă, stații de pompare apă potabilă și apă recirculată, îngroșător de nămol și bazin tampon pentru nămol îngroșat, o nouă clădire administrativă, sistem SCADA și alte dotări.

Contractul are o valoare de 10.644.350 lei, fără TVA, fiind finanțat în cadrul contractului de lucrări AB3-CL7 „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de Tratare Apă Potabilă Zlatna și Mihoiești”, parte a proiectului major „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020, etapa II”.

„Estimăm că până la sfârșitul acestui an stația reabilitată prin acest proiect va fi pusă în funcțiune, urmând să asigure un debit de apă potabilă de circa 25 l/s.

Astfel, Stația de Tratare a Apei Zlatna va contribui la îmbunătățirea calității apei potabile furnizate locuitorilor orașului Zlatna și localităților deservite de aceasta”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

sursa: SC Apa CTTA SA