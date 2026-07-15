Curier Județean

Foto | Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna, aproape finalizată: În ce stadiu sunt lucrările

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

în

De

Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna, aproape finalizată: În ce stadiu sunt lucrările

Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna este aproape finalizată, progresul fizic al lucrărilor executate depășind la această dată 95%.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Pe lângă amenajarea terenului și reabilitarea clădirii, cu rețelele de utilități aferente, noua stație include o linie de tratare a apei și una de tratare a nămolurilor, care au fost modernizate, cu tot ceea ce înseamnă aceasta: cămine pentru debitmetre (apă brută, apă potabilă, apă recirculată), cameră de vane, rezervoare de înmagazinare și compensare apă potabilă, stații de pompare apă potabilă și apă recirculată, îngroșător de nămol și bazin tampon pentru nămol îngroșat, o nouă clădire administrativă, sistem SCADA și alte dotări.

Contractul are o valoare de 10.644.350 lei, fără TVA, fiind finanțat în cadrul contractului de lucrări AB3-CL7 „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de Tratare Apă Potabilă Zlatna și Mihoiești”, parte a proiectului major „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020, etapa II”.

„Estimăm că până la sfârșitul acestui an stația reabilitată prin acest proiect va fi pusă în funcțiune, urmând să asigure un debit de apă potabilă de circa 25 l/s.

Astfel, Stația de Tratare a Apei Zlatna va contribui la îmbunătățirea calității apei potabile furnizate locuitorilor orașului Zlatna și localităților deservite de aceasta”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

sursa: SC Apa CTTA SA

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

15 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

15 iulie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează miercuri, 15 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult

Curier Județean

Caz de trichineloză confirmat la un porc crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua. Proprietarul va fi despăgubit

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

15 iulie 2026

De

Caz de trichineloză confirmat la un porc crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua. Proprietarul va fi despăgubit Un caz de trichineloză la un porc domestic crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua, județul Alba, a fost confirmat la începutul acestei săptămâni. Examinarea trichineloscopică a fost efectuată de medicul veterinar de liberă practică […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Meteș, prins băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia: Avea o alcoolemie de 0,57 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

15 iulie 2026

De

Șofer din Meteș, prins băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia: Avea o alcoolemie de 0,57 mg/l Un șofer din Meteș a fost prins de polițiști băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,57 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 iulie 2026, în jurul […]

Citește mai mult