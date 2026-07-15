Foto | Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna, aproape finalizată: În ce stadiu sunt lucrările
Știri recente din categoria Curier Județean
15 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează miercuri, 15 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Caz de trichineloză confirmat la un porc crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua. Proprietarul va fi despăgubit
Caz de trichineloză confirmat la un porc crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua. Proprietarul va fi despăgubit Un caz de trichineloză la un porc domestic crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua, județul Alba, a fost confirmat la începutul acestei săptămâni. Examinarea trichineloscopică a fost efectuată de medicul veterinar de liberă practică […]
Șofer din Meteș, prins băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia: Avea o alcoolemie de 0,57 mg/l
Șofer din Meteș, prins băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia: Avea o alcoolemie de 0,57 mg/l Un șofer din Meteș a fost prins de polițiști băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,57 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 iulie 2026, în jurul […]
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Finanțiștii ies din nou în stradă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării: „Urmează conflictul colectiv de muncă în cazul în care Guvernul ignoră revendicările”
Finanțiștii ies din nou în stradă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării: „Urmează conflictul colectiv de muncă în cazul...
15 iulie – 15 octombrie 2026 | „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!” – Campanie IGSU pentru creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație
„Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!” – Campanie IGSU pentru creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire...
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Dosarul Parc Residence Alpha: Creanța de sute de mii de lei a Olgăi Jidveian, tăiată de magistrați. Apelul creditorilor, admis
Dosarul Parc Residence Alpha: Creanța de sute de mii de lei a Olgăi Jidveian, tăiată de magistrați. Apelul creditorilor, admis...
FOTO | Șoferii STP Alba Iulia, apel către cetățeni: Îi cheamă pe oameni să îi sprijine la protestele pentru reluarea transportului public. „Vă rugăm să fiți alături de noi”
Șoferii STP Alba Iulia, apel către cetățeni: Îi cheamă pe oameni să îi sprijine la protestele pentru reluarea transportului public....
Curier Județean
Foto | Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna, aproape finalizată: În ce stadiu sunt lucrările
Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna, aproape finalizată: În ce stadiu sunt lucrările Reabilitarea Stației de Tratare a Apei...
15 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
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