Sport

Volei Alba Blaj dă startul meciurilor de pregătire înaintea sezonului 2026/2027: „Dublă” amicală cu campioana Croației, în „Alba Blaj” Arena. Cât costă biletele

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Volei Alba Blaj dă startul meciurilor de pregătire înaintea sezonului 2026/2027: „Dublă” amicală cu campioana Croației, în „Alba Blaj” Arena. Cât costă biletele

Volei Alba Blaj startul meciurilor de pregătire cu o „dublă” împotriva campioanei Croației. 

Joi, 17 septembrie 2026, de la ora 18:00, și vineri, 18 septembrie 2026, de la ora 16:00, în „Alba Blaj” Arena, sunt programate două meciuri între CSM Volei Alba Blaj și HAOK Mladost Zagreb.

Sunt primele meciuri de pregătire din acest pre-sezon și, totodată, primele apariții în fața suporterilor pentru echipa cu care Volei Alba Blaj va aborda sezonul 2026/2027.

Prețul unui bilet este de 10 lei/meci, iar cei care și-au achiziționat deja abonamente pentru sezonul 2026/2027 vor avea acces la cele două meciuri în baza abonamentului.

Biletele sunt disponibile începând de vineri, 11 septembrie, pe site-ul biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena, deschisă de luni până vineri, între orele 14:00 și 18:00.

sursa: Volei Alba Blaj / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto: România, eșec la Campionatul European de volei de la Cluj-Napoca, 1-3 cu Letonia | Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, 6 puncte pentru tricolori

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

10 septembrie 2026

De

România, eșec la Campionatul European de volei de la Cluj-Napoca, 1-3 cu Letonia, în „BT Arena” | Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, 6 puncte pentru tricolori Naționala masculină de volei a României a pierdut, scor 1-3, cu Letonia, confruntarea de debut a Grupei D a Campionatului European, în „BT Arena” din Cluj-Napoca, după un meci care […]

Citește mai mult

Sport

Liga 3, Seria 7, etapa a treia: liderul CIL Blaj, după puncte la Moldova Nouă  | CSM Unirea Alba Iulia caută reabilitarea pe „Cetate”, iar Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia, primele victorii

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

10 septembrie 2026

De

Liga 3, Seria 7, etapa a treia: liderul CIL Blaj, după puncte la Moldova Nouă  | CSM Unirea Alba Iulia caută reabilitarea pe „Cetate”, iar Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia, primele victorii stagionale Etapa a treia din Seria 7 propune pentru conjudețene 4 întâlniri, două în deplasare, două în fața fanilor, vineri și […]

Citește mai mult

Sport

Foto | Richard Kule Mbombo, atacant congolez de 30 de ani, campion al Letoniei, la CSM Unirea Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

10 septembrie 2026

De

Richard Kule Mbombo, atacant congolez de 30 de ani, campion al Letoniei, la CSM Unirea Alba Iulia Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia își întărește ofensiva cu un atacant care vine cu experiență internațională, trofee și peste 80 de goluri în carieră. Născut la Kinshasa (RD Congo), Richard Kule Mbombo are 30 de ani și […]

Citește mai mult