Volei Alba Blaj dă startul meciurilor de pregătire înaintea sezonului 2026/2027: „Dublă” amicală cu campioana Croației, în „Alba Blaj” Arena. Cât costă biletele

Volei Alba Blaj startul meciurilor de pregătire cu o „dublă” împotriva campioanei Croației.

Joi, 17 septembrie 2026, de la ora 18:00, și vineri, 18 septembrie 2026, de la ora 16:00, în „Alba Blaj” Arena, sunt programate două meciuri între CSM Volei Alba Blaj și HAOK Mladost Zagreb.

Sunt primele meciuri de pregătire din acest pre-sezon și, totodată, primele apariții în fața suporterilor pentru echipa cu care Volei Alba Blaj va aborda sezonul 2026/2027.

Prețul unui bilet este de 10 lei/meci, iar cei care și-au achiziționat deja abonamente pentru sezonul 2026/2027 vor avea acces la cele două meciuri în baza abonamentului.

Biletele sunt disponibile începând de vineri, 11 septembrie, pe site-ul biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena, deschisă de luni până vineri, între orele 14:00 și 18:00.

sursa: Volei Alba Blaj / Facebook

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