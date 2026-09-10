Euro trece de pragul de 5,25 lei. Cum sunt afectați românii care au rate sau chirii

Euro trece de pragul de 5,25 lei, iar mișcările cursului valutar se văd direct în bugetele românilor care au cheltuieli stabilite în moneda europeană. Ratele la creditele în euro, chiriile negociate în această monedă și vacanțele în străinătate devin mai costisitoare atunci când veniturile sunt încasate în lei.

Cursul de referință pentru 9 septembrie 2026 a ajuns la 5,2542 lei pentru un euro, după o creștere de 0,0019 lei. Pentru comparație, media lunii august a fost de 5,2498 lei/euro, iar cea din iulie de 5,2378 lei/euro.

Diferențele de câțiva bani par mici atunci când sunt raportate la un singur euro. La o rată de câteva sute de euro, o chirie achitată lună de lună sau o vacanță de câteva mii de euro, efectul devine însă mult mai vizibil.

Cât costă acum o rată de 300, 500 sau 700 de euro

Cei mai expuși sunt românii care obțin venituri în lei, dar au un credit în euro. În cazul lor există un risc valutar: dacă euro se apreciază, sunt necesari mai mulți lei pentru achitarea aceleiași sume exprimate în euro.

La cursul de 5,2542 lei/euro, o rată de 300 de euro echivalează cu aproximativ 1.576 de lei. Pentru o rată de 500 de euro, suma ajunge la aproximativ 2.627 de lei, iar o rată de 700 de euro înseamnă aproximativ 3.678 de lei.

Diferența devine mai ușor de observat dacă folosim ca reper un curs de 4,97 lei/euro, nivel în jurul căruia moneda europeană s-a aflat pentru o perioadă îndelungată înainte de depășirea pragului de 5 lei.

La 4,97 lei/euro, o rată de 500 de euro însemna 2.485 de lei. La 5,2542 lei/euro, aceeași rată valorează 2.627 de lei. Diferența este de aproximativ 142 de lei în fiecare lună, fără ca valoarea ratei în euro să se fi modificat.

Într-un an, diferența ajunge la aproximativ 1.705 lei.

O chirie de 500 de euro ajunge la peste 2.600 de lei

Efectul cursului este resimțit și de chiriașii care au contracte sau înțelegeri în euro, situație întâlnită frecvent mai ales în marile orașe.

La cursul de 5,2542 lei/euro, o chirie de 400 de euro echivalează cu aproximativ 2.102 lei, iar una de 500 de euro ajunge la aproximativ 2.627 de lei.

Pentru o locuință închiriată cu 600 de euro pe lună, echivalentul este de aproximativ 3.153 de lei. La 800 de euro, suma urcă la peste 4.203 lei.

Dacă o chirie de 500 de euro ar fi convertită la un curs de 4,97 lei, costul ar fi de 2.485 de lei. La cursul actual, diferența este de aproximativ 142 de lei lunar, ceea ce înseamnă peste 1.700 de lei într-un an.

Calculul este orientativ. Suma efectivă depinde de cursul prevăzut în contract sau de cel utilizat atunci când sunt cumpărați efectiv euro.

Vacanța de 2.000 de euro costă cu sute de lei mai mult

Creșterea euro se vede și în bugetele pentru vacanțe. Cazarea, biletele, închirierea unei mașini și alte servicii cumpărate în zona euro sunt plătite în moneda europeană, iar un curs mai ridicat crește automat costul pentru cine își obține veniturile în lei.

La un curs de 5,2542 lei/euro, o vacanță de 1.000 de euro înseamnă aproximativ 5.254 de lei.

Pentru un buget de 2.000 de euro, costul ajunge la aproximativ 10.508 lei, iar pentru o vacanță de 3.000 de euro sunt necesari aproximativ 15.763 de lei.

La un curs de 4,97 lei/euro, aceeași vacanță de 2.000 de euro ar fi costat 9.940 de lei. Diferența este de aproximativ 568 de lei.

La 3.000 de euro, diferența ajunge la peste 850 de lei.

Cursul BNR nu este neapărat cursul pe care îl plătești

Există însă un detaliu important. Cursul de referință publicat de BNR nu este automat cursul la care un consumator poate cumpăra euro.

Băncile și casele de schimb au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Atunci când cumperi euro cu lei, relevant este cursul de vânzare practicat de instituția respectivă, care poate fi mai ridicat decât cursul de referință.

Același lucru poate conta în cazul unui credit. Modul în care este făcută conversia depinde de contract și de modalitatea de plată. Legislația prevede inclusiv că instituțiile de credit nu pot refuza încasarea ratelor în moneda în care este acordat creditul.

De aceea, două persoane cu o obligație identică de 500 de euro pot ajunge să suporte costuri diferite în lei, în funcție de cursul efectiv la care fac schimbul valutar.

De ce sunt creditele în euro mai sensibile la curs

Pentru o persoană care câștigă în euro și are rata în euro, fluctuația EUR/RON are un impact mult mai redus asupra bugetului lunar. Situația se schimbă pentru cine primește salariul în lei și trebuie să cumpere euro pentru a-și achita obligațiile.

În cazul creditelor în valută, legislația recunoaște explicit riscul valutar. Creditorii trebuie, în anumite condiții, să informeze consumatorii atunci când fluctuația cursului produce o modificare importantă a sumelor de plată și să prezinte informații privind posibilitatea conversiei creditului.

În plus, la creditele în euro cu dobândă variabilă, rata poate fi influențată nu numai de cursul de schimb, ci și de evoluția indicelui EURIBOR și de marja prevăzută în contract.

Prin urmare, depășirea nivelului de 5,25 lei pentru un euro nu înseamnă o scumpire spectaculoasă de la o zi la alta. Impactul devine important atunci când este comparat cu nivelurile cursului din anii anteriori și, mai ales, atunci când sumele în euro sunt mari și plătite în mod repetat.

Pentru o familie cu o rată sau o chirie de 500 de euro, fiecare creștere de 10 bani a euro înseamnă încă 50 de lei de plătit lunar. Iar pentru o cheltuială de 3.000 de euro, aceeași variație de 10 bani înseamnă o diferență de 300 de lei.

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