„Molière, l’Opéra Urbain”, spectacolul-fenomen al Franței, ajunge la București. Patru spectacole în octombrie la ROMEXPO
„Molière, l’Opéra Urbain”, spectacolul-fenomen al Franței, ajunge la București. Patru spectacole, în octombrie la ROMEXPO
Unul dintre cele mai apreciate musicaluri franceze ale ultimilor ani, „Molière, l’Opéra Urbain”, ajunge în această toamnă la București. Producția creată de Dov Attia, în regia lui Ladislas Chollat și cu o coregrafie semnată de Romain Rachline Borgeaud, va avea patru reprezentații la ROMEXPO, în perioada 22-24 octombrie 2026.
Spectacolul propune o reinterpretare modernă a vieții lui Jean-Baptiste Poquelin, celebrul dramaturg francez cunoscut sub numele de Molière. Muzica pop și urbană, rap-ul, slam-ul, dansul și teatrul se întâlnesc într-o producție de amploare care aduce povestea secolului al XVII-lea într-un limbaj artistic contemporan. Producția va fi prezentată la București cu subtitrări în limba română.
Molière, între teatrul clasic și cultura urbană
Povestea urmărește parcursul lui Molière din tinerețe și până la consacrarea sa drept una dintre figurile fundamentale ale teatrului universal. Spectacolul surprinde renunțarea sa la o carieră sigură pentru a-și urma pasiunea, începuturile trupei de teatru, relația cu Madeleine Béjart, primele eșecuri și succese, dar și confruntările cu ipocrizia societății și cu limitele impuse libertății de exprimare. Creatorii definesc proiectul drept o „operă urbană”, în care universul clasic al lui Molière se întâlnește cu muzica modernă, dansul, proiecțiile video și o scenografie spectaculoasă. „Împreună ne-am dorit ca povestea vieții lui Molière să semene cu creația sa: atemporală, liberă și curajoasă”, declară Dov Attia și Ladislas Chollat.
O producție vizuală de amploare
Scenografia realizată de Emmanuelle Favre recreează atmosfera unui teatru din epoca dramaturgului, cu loji, podiumuri, candelabre și cortine monumentale, completate de elemente contemporane. Costumele semnate de Jean-Daniel Vuillermoz combină stilul baroc cu detalii moderne. Pentru producție au fost realizate aproximativ 300 de costume, iar pe scenă se întâlnesc actori, cântăreți, dansatori, rapperi și slammeri. Rolul lui Molière a fost interpretat în producția originală de artistul canadian PETiTOM, alături de Shaïna Pronzola, Lou, Morgan, Vike și Abi Bernadoth.
Premiat în Franța
Premiera spectacolului a avut loc în toamna anului 2023, la Dôme de Paris, iar producția a pornit ulterior într-un amplu turneu. La Trophées de la Comédie Musicale 2024, „Molière, l’Opéra Urbain” a obținut șapte premii, inclusiv trofeul pentru comedia muzicală a anului și Premiul Publicului. Spectacolul a primit și W9 d’Or 2023 pentru spectacolul muzical original al anului și a fost nominalizat la Premiile Molière 2024. Dov Attia este cunoscut și pentru producții de succes precum Mozart, l’Opéra Rock, Le Roi Soleil, 1789: Les Amants de la Bastille sau La Légende du Roi Arthur.
Sens Music aduce producția în România
Spectacolele de la București sunt organizate de Sens Music, companie internațională cu peste 20 de ani de experiență în organizarea de concerte și producții de amploare. În portofoliul companiei se regăsesc proiecte precum Lara Fabian, Scorpions, Notre Dame de Paris, Rockstadt Extreme Fest și concertul Max Korzh de la Istanbul. „După experiența și succesul producției originale Notre Dame de Paris, ne-am propus să lărgim audiența musicalului în România și să aducem publicului noi forme de spectacol. Molière, l’Opéra Urbain este un musical urban, modern, care vorbește unei generații noi prin muzică, dans și o producție vizuală spectaculoasă”, a declarat Vlad Costandoi, fondator Sens Music.
Patru reprezentații la ROMEXPO
Publicul din România va putea vedea „Molière, l’Opéra Urbain” la ROMEXPO București, în cadrul a patru reprezentații programate între 22 și 24 octombrie 2026. Programul anunțat este: 22 octombrie – ora 20:00, 23 octombrie – ora 20:00, 24 octombrie – ora 15:00 și 24 octombrie – ora 20:00. Spectacolul va fi prezentat cu subtitrări în limba română, iar publicul va avea ocazia să descopere una dintre producțiile muzicale franceze care s-au remarcat în ultimii ani prin combinația dintre teatru, dans, poveste istorică și muzică urbană.
Biletele pentru reprezentațiile „Molière, l’Opéra Urbain” de la ROMEXPO sunt disponibile pe Eventim.
Lucian Danciu
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