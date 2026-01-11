Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-0, în derby-ul Diviziei A1! Revanșa campioanei!

Volei Alba Blaj, campioana României, a învins în „Alba Blaj” Arena, scor 3-0, pe rivala CSO Voluntari, în derby-ul debutului de an în Divizia A1 la volei feminin, contând pentru prima rundă a returului sezonului regular

Campioana României s-a impus cu 3-0 (26-24, 25-22, 25-16), luându-și astfel revanșa pentru cele două eșecuri din disputele directe, din startul stagiunii!

Volei Alba Blaj a dovedit forță, impunându-se cu stil, în condițiile problemelor de lot, împotriva rivalei la supremația internă. Echipa din „Mica Romă” s-a desprins în ierarhie, având cu 3 puncte mai mult decât contracandidata, o opțiune serioasă pentru adjudecarea sezonului regular.

Volei Alba Blaj a etalat o evoluție în crescendo, ridicându-și nivelul de la un set la altul. A fost primul succes din 2026 repurtat de „mândria Albei”, ce pierduse în Franța, în Liga Campionilor, scor 1-3. Antrenorul Guillermo Naranjo Hermandez a utilizat-o pe fals pe cubaneza Evilania Martinez și nu a efectuat nicio schimbare

Fără Vittoria Piani și Bianca Grama, campioana a avut parte de o confruntare dificilă împotriva rivalei, dar nu a cedat. Sala nu a fost plină, ca de obicei, însă și așa s-a simțit atmosfera de meci mare. În primul parțial, Blajul a venit din spate, a condus cu 23-21, revenind de la 19-21, 24-23 și a reușit să câștige cu 26-24, pe fondul unui joc echilibrat.

În al doilea set, vizitatoarele au condus cu 11-6, dar au fost egalate la 13, mergându-se cap la cap până la 20-20. Blajul are nervii mai tari și se desprinde decisiv 24-20 și apoi 2-0 la seturi!

Blajul se descătușează, se instalează la conducere, 10-5, 13-6, 16-9, 19-11, conducând detașat și a învins autoritar, în minimum de seturi

Cu acest prilej va fi prima apariție oficială în fața fanilor a achizițiilor Ana Escamilla (extremă, Spania) și Marija Miljević (coordonatoare, Serbia), însă Guillermo Naranjo Hernandez are și probleme de lot, vedeta Vittoria Piani acuzând probleme medicale, la fel și Bianca Grama (ambele cu entorsă).

S-au înfruntat rivalele la trofeele interne, formații aflate la egalitate, cu câte 27 de puncte, în fruntea ierarhiei, Blajul fiind lider la setaveraj (a cedat cu 3 seturi mai puțin), grupări angrenate în competițiile continentale, ambele cu eșecuri recente.

Va urma o altă săptămână incendiară, cu deplasări la Istanbul (miercuri, 14 ianuarie), pentru disputa cu VakifBalk, respectiv la București, pentru un alt derby, cu Dinamo (sâmbătă, 17 ianuarie).

