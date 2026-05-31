ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 31 mai 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunţă concurs în data de 23.06.2026 ora 12:00 proba scrisă şi interviu în data de 26.06.2026 ora 14:00, în vederea ocupării postului vacant, asistent medical generalist, grad principal, studii PL, perioadă nedeterminată, normă întreagă, funcţie contractuală de execuţie, Compartiment Asistenţă Medicală şi de Medicină Dentară, Direcţia Administrativă, UAT municipiul Blaj -(Cabinet Medical Şcolar II – Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj, Liceul Tehnologic „T. Cipariu” Blaj), după cum urmează:

– asistent medical generalist, grad principal, studii PL, perioadă nedeterminată, normă întreagă, funcţie contractuală de execuţie, Compartiment Asistenţă Medicală şi de Medicină Dentară, Direcţia Administrativă, UAT municipiul Blaj -(Cabinet Medical Şcolar II – Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj, Liceul Tehnologic „T. Cipariu” Blaj), cu durata normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptămână.

Conditii specifice (să îndeplinească cerinţele prevăzute în fişa postului)

-studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă sau echivalentă, în specialitatea asistent medical generalist;

-certificat de membru eliberat de OAMGMAMR;

-adeverinţă eliberată de OAMGMAMR din care să rezulte că poate participa la concurs;

-gradul principal în asistenţă medicală generală;

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

– aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

Dosarele de concurs se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din cadrul instituţiei, până la data de 15.06.2026(inclusiv). Relaţii suplimentare: tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], Sărătean Maria – Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– condiții specifice: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe economice (ramura de știință);

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro; persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractual temporar vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

-1 post de Registrator medical – Sectia neurologie – perioada determinata pana in data de 07.02.2028 dar nu mai tarziu de data reluarii activitatii titularului de post;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Registrator medical

 studii: diplomă de bacalaureat;

 cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD/EXCELL;

 minim 6 luni vechime în activitate.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post unic vacant, funcție contractuală de execuție pe perioadă nedeterminată, în data de 18 iunie 2026, ora 10:00, proba scrisă, după cum urmează:

– 1 Post de Referent de specialitate (marketing și programe) (Referent de specialitate marketing – grafician – denumirea noului post începând cu 01.06.2026), pe perioadă nedeterminată, studii S, grad profesional III – COR 243203

Condiții specifice de participare:

Studii superioare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (minim 180 credite):

a) ramura de știință (RSI): științe economice, domeniul de licență (DL): marketing; specializarea (S): marketing;

b) ramura de știință (RSI): Arte; domeniul de licență (DL): Arte vizuale; specializarea (S): Arte plastice;

c) ramura de știință (RSI): Sociologie; domeniul de licență (DL): Sociologie

Vechimea în specialitatea studiilor necesară: Minim 6 luni;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Compartimentul Management, Operațiuni și la nr. de telefon: 0358 88 00 50.

*Consiliul de administraţie al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, pe o perioadă de 4 ani, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Criterii de selecție

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

– etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;

– etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectul

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258820825, interior 131 – secretariatul Consiliului de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

*COMUNA SCĂRIȘOARA, județul ALBA, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de MEDIATOR ȘCOLAR (COD COR 235911), pe perioadă determinată, timp de lucru 4h/zi, pe perioada de implementare a proiectului, „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate ”,cod SMIS 339395, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027”.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL

• Denumirea postului: Mediator școlar, Cod COR: 235911

• Nivelul postului: execuție, membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI)

• Durata muncii: 4 ore/zi pe perioada de implementare a proiectului

• Locul de desfășurare a activității: sediul UAT/Centrul comunitar integrat și în comunitate (teren)

• Scopul principal al postului: asigură furnizarea de servicii de mediere școlară în cadrul echipei comunitare integrate, prin aria educației, pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor și crearea unui proces sustenabil de ieșire din starea de sărăcie și integrare socială și economică.

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE

Studii de specialitate:

-Studii medii cu diplomă de bacalaureat a oricărei specializări, precum și – un curs de formare/dezvoltare profesională cu specializarea de mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării;

-Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel,Word, Power Point – utilizator elementar

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

• moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

• analiza problemelor specifice mediului şcolar;

• atenție la detalii;

• atitudine pozitivă, motivatoare;

• competențe de integrare TIC în educație.

Limbi străine solicitate: constituie un avantaj cunoașterea culturii comunității locale în care își desfășoară activitatea.

*Școala Gimnazială Ciugud, județul Alba – administrator patrimoniu gradul II

DENUMIREA POSTULUI: administrator patrimoniu gradul II

NUMĂRUL POSTURILOR: 0,50 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Contabilitate

PERIOADA: nedeterminată

Condiții specific pentru ocuparea postului:

1. Studii de specialitate**: Studii superioare cu licență profil economic/ administrativ/inginerie.

2. Vechime în muncă- minim 5 ani

3. Alte condiții – competențe IT, operare PC: internet, e-mail, Office (Word, Excel);

4. Curs în achiziții publice SEAP/SICAP.

5. Abilitatea de a lucra în echipă;

6. Abilităţi de comunicare, relaţionare;

7. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (în special în condiții de stres);

8. Capacitate de a lua decizii eficiente;

9. Experință în domeniul admistrație dovedită ,constituie un avantaj.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școală Gimnazială Ciugud, cu sediul în localitatea Ciugud, str. Principală, nr. 127 jud. Alba, pe website https://www.scoalaciugud.bvl.ro/, persoană de contact: POPA VALERIA , funcția de secretar, având numărul de telefon 0258/841383, 0786293202.

*Primaria orasului Zlatna – Inspector de specialitate

Conditii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;

– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale;

– competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, dovedite cu certificat/atestat/diplomă de absolvire;

– competențe lingvistice, dovedite cu certificat/atestat/diplomă de absolvire.

Nr. telefon: 0258856337; email: [email protected]

Relații suplimentare: compartimentul Resurse Umane; telefon 0258856337

*Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba – Medic specialist – specialitatea ORL

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist în specialitatea ORL

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ORL

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

-Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;

-Certificat de medic specialist, confirmat în specialitatea ORL

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

SEBEȘ STR. ȘURIANU NR. 41 JUD. ALBA

TELEFON: 0258731712 interior 0

E-MAIL: [email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI