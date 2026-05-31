1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită la Sebeș: Parc de distracții, concursuri, parada copiilor alături de Fanfara din Petrești și personaje de poveste, înghețată și multe surprize

Ioana Oprean

1 Iunie 2026 aduce la Sebeș o zi plină de culoare, veselie și aventură! Cu mult drag, toți copiii sunt invitați să se bucure de o sărbătoare specială, pregătită pentru ei, cu jocuri, provocări și surprize la tot pasul.

Teatrul și personajele îndrăgite, muzica și dansul, activitățile sportive, spectacolele, parcul de distracții, înghețata și multe alte momente de bucurie vor transforma orașul într-un tărâm al copilăriei.

Pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului, Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș au pregătit un program recreativ dedicat celor mai mici cetățeni ai orașului. Activitățile se vor desfășura pe parcursul întregii zile, în mai multe zone ale municipiului.

Vă așteptăm să petrecem împreună o zi minunată, plină de zâmbete, energie, voie bună și amintiri frumoase!

PROGRAMUL

SĂRBĂTOAREA COPILĂRIEI, LA SEBEȘ

LUNI, 1 IUNIE 2026

Locul de joacă Petrești

Ora 10.00: Activități de animație pentru copii, înghețată și surprize

Parcul din cartierul „M. Kogălniceanu”

Ora 11.00: Activități de animație pentru copii, înghețată și surprize

PARCUL TINERETULUI

Orele 10.00-14.30: CICLOAVENTURIER la SEBEȘ
Trasee de ciclism, concursuri cu premii

PIAȚA PRIMĂRIEI SEBEȘ

Ora 10.00: STREETBALL

PARCUL TINERETULUI

Orele 15.00-17.30: Parc de distracții pentru copii
Echipaje de poliție, jandarmerie, pompieri, salvare vor prezenta copiilor echipamentele și dotările specifice activităților pe care le desfășoară
Înghețată și surprize pentru toți copiii

Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Orele 13.00-16.00: Animație alături de Scutierii de Muhlbach și arcașii cetății
Orele 16.00-17.30: Activități de animație culturală pentru copii alături de Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș. Cu participarea trupelor de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper
Ora 17.30: Parada copiilor alături de Fanfara din Petrești și personaje de poveste pe ruta Parcul Tineretului – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – Piața Primăriei

PIAȚA PRIMĂRIEI

Ora 18.00: SPECTACOLUL COPILĂRIEI

Parada copiilor cu Fanfara din Petrești și personaje de poveste
Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie
Școala de folclor și Ancuța Stănuș
Trupa de Dansuri Săsești
Pianista japoneză Chiyo Hagiwara
Teatru și marionete
Show cu baloane de săpun
Spuma-party
Înghețată și surprize pentru toți copiii

FOTO | Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava” Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” 2026: Au fost răsplătite cu MENȚIUNE

Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava" Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață" 2026: Au fost răsplătite cu MENȚIUNE Două eleve de la Școala Gimnazială „Singidava" Cugir au fost răsplătite cu Mențiune pentru prestația remarcabilă de la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață" 2026. Este vorba de Teodora […]

UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după ce s-a răsturnat cu mașina pe drumul Sibiului

ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, "mort de beat", rănit după ce s-a răsturnat cu mașina pe drumul Sibiului Un accident rutier a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 20.00, pe DN 1, la Sebeș. În evenimentul de pe drumul Sibiului este implicat un singur autoturism. Detașamentul de […]

Fără permis și cu alcoolemie-record: 2 ani și 8 luni cu suspendare pentru un șofer din Alba

Fără permis și cu alcoolemie-record: 2 ani și 8 luni cu suspendare pentru un șofer din Alba Un bărbat din județul Alba a fost condamnat vineri, 29 mai 2026 de Judecătoria Alba Iulia la o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat că a […]

