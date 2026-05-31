1 iunie 2026 – Ziua Copilul, la Sebeș: Transport special pentru copii, asigurat de Primărie tur-retur la ,,Sărbătoarea copilăriei”. Programul
Primăria Sebeș va asigura transportul copiilor tur-retur, de 1 iunie 2026, pe mai multe rute, spre manifestările organizate de Ziua Copilului în diferite locații din municipiu.
Municipiul Sebeş asigură transportul copiilor cu ocazia evenimentului ,,SĂRBĂTOAREA COPILĂRIE”, organizat de Primăria Municipiului Sebeş şi Centrul Cultural ,,Lucian Blaga“ Sebeş, în data de 01.06.2026, transport care va fi efectuat tur-retur, după cum urmează:
SĂRBĂTOAREA COPILĂRIEI, LA SEBEȘ
LUNI, 1 IUNIE 2026
Locul de joacă Petrești
Ora 10.00: Activități de animație pentru copii, înghețată și surprize
Parcul din cartierul „M. Kogălniceanu”
Ora 11.00: Activități de animație pentru copii, înghețată și surprize
PARCUL TINERETULUI
Orele 10.00-14.30: CICLOAVENTURIER la SEBEȘ
Trasee de ciclism, concursuri cu premii
PIAȚA PRIMĂRIEI SEBEȘ
Ora 10.00: STREETBALL
PARCUL TINERETULUI
Orele 15.00-17.30: Parc de distracții pentru copii
Echipaje de poliție, jandarmerie, pompieri, salvare vor prezenta copiilor echipamentele și dotările specifice activităților pe care le desfășoară
Înghețată și surprize pentru toți copiii
Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș
Orele 13.00-16.00: Animație alături de Scutierii de Muhlbach și arcașii cetății
Orele 16.00-17.30: Activități de animație culturală pentru copii alături de Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș. Cu participarea trupelor de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper
Ora 17.30: Parada copiilor alături de Fanfara din Petrești și personaje de poveste pe ruta Parcul Tineretului – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – Piața Primăriei
PIAȚA PRIMĂRIEI
Ora 18.00: SPECTACOLUL COPILĂRIEI
Parada copiilor cu Fanfara din Petrești și personaje de poveste
Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie
Școala de folclor și Ancuța Stănuș
Trupa de Dansuri Săsești
Pianista japoneză Chiyo Hagiwara
Teatru și marionete
Show cu baloane de săpun
Spuma-party
Înghețată și surprize pentru toți copiii
