1 iunie 2026 – Ziua Copilul, la Sebeș: Transport special pentru copii, asigurat de Primărie tur-retur la ,,Sărbătoarea copilăriei”. Programul

Transport special pentru copii, asigurat de Primărie tur-retur la ,,Sărbătoarea copilăriei”. Programul

Primăria Sebeș va asigura transportul copiilor tur-retur, de 1 iunie 2026, pe mai multe rute, spre manifestările organizate de Ziua Copilului în diferite locații din municipiu.

Municipiul Sebeş asigură transportul copiilor cu ocazia evenimentului ,,SĂRBĂTOAREA COPILĂRIE”, organizat de Primăria Municipiului Sebeş şi Centrul Cultural ,,Lucian Blaga“ Sebeş, în data de 01.06.2026, transport care va fi efectuat tur-retur, după cum urmează:

SĂRBĂTOAREA COPILĂRIEI, LA SEBEȘ

LUNI, 1 IUNIE 2026

Locul de joacă Petrești

Ora 10.00: Activități de animație pentru copii, înghețată și surprize

Parcul din cartierul „M. Kogălniceanu”

Ora 11.00: Activități de animație pentru copii, înghețată și surprize

PARCUL TINERETULUI

Orele 10.00-14.30: CICLOAVENTURIER la SEBEȘ

Trasee de ciclism, concursuri cu premii

PIAȚA PRIMĂRIEI SEBEȘ

Ora 10.00: STREETBALL

PARCUL TINERETULUI

Orele 15.00-17.30: Parc de distracții pentru copii

Echipaje de poliție, jandarmerie, pompieri, salvare vor prezenta copiilor echipamentele și dotările specifice activităților pe care le desfășoară

Înghețată și surprize pentru toți copiii

Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Orele 13.00-16.00: Animație alături de Scutierii de Muhlbach și arcașii cetății

Orele 16.00-17.30: Activități de animație culturală pentru copii alături de Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș. Cu participarea trupelor de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper

Ora 17.30: Parada copiilor alături de Fanfara din Petrești și personaje de poveste pe ruta Parcul Tineretului – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – Piața Primăriei

PIAȚA PRIMĂRIEI

Ora 18.00: SPECTACOLUL COPILĂRIEI

Parada copiilor cu Fanfara din Petrești și personaje de poveste

Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie

Școala de folclor și Ancuța Stănuș

Trupa de Dansuri Săsești

Pianista japoneză Chiyo Hagiwara

Teatru și marionete

Show cu baloane de săpun

Spuma-party

Înghețată și surprize pentru toți copiii

