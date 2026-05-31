Când se dau alocațiile pentru copii în luna iunie 2026. Data la care vor intra banii pe card
Majoritatea părinților care încasează alocația de stat pentru copii lor sunt interesați să afle când intră banii pe card, data putând varia în anumite situații. În România, alocația de stat se acordă copiilor cu vârsta de până la 18 ani, care au reședința legală în România.
Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iunie 2026 conform calendarului obișnuit stabilit de autorități. Banii ajung în conturi în funcție de metoda de plată aleasă de beneficiari.
Când se plătesc alocațiile pentru copii în iunie 2026
Alocațiile de stat pentru copii aferente lunii iunie 2026 vor fi virate pe card începând cu data de 8 iunie 2026, potrivit calendarului obișnuit de plată folosit de autorități. Pentru beneficiarii care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 iunie.
Data exactă la care banii ajung în cont poate varia în funcție de banca la care părinții au deschis contul și de timpul de procesare al plăților.
Ce sume primesc copiii în 2026
În 2026, cuantumul alocațiilor rămâne la nivelul stabilit anterior, fără majorări noi, potrivit informațiilor publicate de autorități.
Sumele acordate sunt:
-719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani;
-719 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta între 0 și 18 ani;
-292 lei pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani;
-292 lei pentru tinerii care urmează liceul sau școala profesională.
Cine beneficiază de alocația de stat
Alocația de stat este acordată tuturor copiilor care locuiesc legal în România, inclusiv celor ai cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie care au reședința în țară.
Dreptul la alocație:
-începe din luna următoare nașterii copilului;
-se acordă până la împlinirea vârstei de 18 ani;
-poate continua pentru elevii care urmează liceul sau școala profesională.
În anumite situații, plățile pot ajunge cu întârziere din cauza:
-zilelor nelucrătoare;
-timpului de procesare bancară;
-volumului mare de plăți efectuate de autorități.
Specialiștii recomandă părinților să verifice conturile bancare pe parcursul zilei de 8 iunie și în ziua următoare, deoarece orele de procesare diferă de la o bancă la alta.
