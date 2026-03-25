Volei Alba Blaj – Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin: Primul meci, în „Mica Romă”. Când va avea loc

Lucian Dărămuș

Târgul Grădinarului

Volei Alba Blaj – Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin: Primul meci, în „Mica Romă"

Volei Alba Blaj va întâlni Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin.

Primul meci va avea loc duminică, 29 martie 2026, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena.

Următoarele întâlniri vor fi în 8 aprilie 2026, în deplasare, și, dacă va fi necesar, în 15 aprilie 2026, acasă.

În play-off Corona Brașov a trecut de CSM București, partida decisivă jucându-se miercuri, 25 martie 2026. Corona Brașov a avut emoții majore cu gruparea din Capitală, fiind nevoie de o a treia confruntare, adjudecată de Corona cu scorul de 3-2 (25-18, 22-25, 19-25, 25-18, 15-8), după ce a revenit de la 1-2.

„Corona Brașov reușește calificarea în semifinale la capătul unei partide foarte spectaculoase și palpitante. Fetele lui Ciprian Dârnescu au condus cu 1-0 la seturi și 21-20 pe finalul setului 2, dar ”tigroaicele” au jucat apoi perfect și au egalat situația la general: 1-1.

Mai mult, pe un fond de încredere, bucureștencele au trecut în față, după al treilea set controlat categoric. Brașovul s-a trezit la timp. Impulsionate de public, ardelencele au egalat la 2 și apoi în decisiv nu le-au mai dat șanse oaspetelor”, a relatat Federația Română de Volei.

Volei Alba Blaj s-a calificat în semifinale după un duel tranșat în minimum de meciuri cu Rapid București.

Ultimul joc direct între Volei Alba Blaj și Corona Brașov a avut loc pe 7 februarie 2026, în „Mica Romă”, în sezonul regular, 3-1 pentru gazde, asta după ce în tur, în 15 noiembrie 2026, detinătoarea titlului s-a impus la Brașov, după o dispută pe muchie de cuțit, 3-2, cu răsturnări de scor (1-0, 1-2 și 19-17 în decisiv).

foto – Volei Alba Blaj (arhivă)

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup

25 martie 2026

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup CSM Unirea Alba Iulia, participă în aceste zile, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin, a treia competiție continentală ca importanță. Echipa din Cetatea Marii Uniri, campioana României și deținătoarea eventului național, […]

FOTO | Antonia Botescu, noul director executiv al clubului Student Sport Alba Iulia: „Vin cu o perspectivă nouă și cu dorința de a fi cât mai aproape de fete”

25 martie 2026

Antonia Botescu, noul director executiv al clubului Student Sport Alba Iulia: „Vin cu o perspectivă nouă și cu dorința de a fi cât mai aproape de fete" Modificări în structura de conducere a clubului Student Sport Alba Iulia. Antonia Botescu preia conducerea clubului la nici 20 de ani. Cu experiență acumulată în cadrul clubului ca […]

FOTO | CSM Unirea Alba Iulia, remiză fără goluri la Gherla, în SuperLiga feminină

24 martie 2026

CSM Unirea Alba Iulia, remiză fără goluri la Gherla, în SuperLiga feminină CSM Unirea Alba Iulia a încheiat la egalitate, 0-0, partida din etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii feminine la fotbal. Meciul s-a disputat în după amiaza zilei de duminică, 22 martie 2026. Atletic Olimpia Gherla și CSM Unirea Alba Iulia au oferit un […]

