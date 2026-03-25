Volei Alba Blaj – Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin: Primul meci, în „Mica Romă”. Când va avea loc
Volei Alba Blaj va întâlni Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin.
Primul meci va avea loc duminică, 29 martie 2026, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena.
Următoarele întâlniri vor fi în 8 aprilie 2026, în deplasare, și, dacă va fi necesar, în 15 aprilie 2026, acasă.
În play-off Corona Brașov a trecut de CSM București, partida decisivă jucându-se miercuri, 25 martie 2026. Corona Brașov a avut emoții majore cu gruparea din Capitală, fiind nevoie de o a treia confruntare, adjudecată de Corona cu scorul de 3-2 (25-18, 22-25, 19-25, 25-18, 15-8), după ce a revenit de la 1-2.
„Corona Brașov reușește calificarea în semifinale la capătul unei partide foarte spectaculoase și palpitante. Fetele lui Ciprian Dârnescu au condus cu 1-0 la seturi și 21-20 pe finalul setului 2, dar ”tigroaicele” au jucat apoi perfect și au egalat situația la general: 1-1.
Mai mult, pe un fond de încredere, bucureștencele au trecut în față, după al treilea set controlat categoric. Brașovul s-a trezit la timp. Impulsionate de public, ardelencele au egalat la 2 și apoi în decisiv nu le-au mai dat șanse oaspetelor”, a relatat Federația Română de Volei.
Volei Alba Blaj s-a calificat în semifinale după un duel tranșat în minimum de meciuri cu Rapid București.
Ultimul joc direct între Volei Alba Blaj și Corona Brașov a avut loc pe 7 februarie 2026, în „Mica Romă”, în sezonul regular, 3-1 pentru gazde, asta după ce în tur, în 15 noiembrie 2026, detinătoarea titlului s-a impus la Brașov, după o dispută pe muchie de cuțit, 3-2, cu răsturnări de scor (1-0, 1-2 și 19-17 în decisiv).
