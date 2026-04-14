Volei Alba Blaj – Corona Brașov, confruntarea decisivă pentru calificarea în finală, miercuri, 15 aprilie, în „Alba Blaj” Arena

Mult mai echilibrată și mai dificilă decât se anticipa este lupta din semifinalele Diviziei A1 la volei feminin între Volei Alba Blaj și Corona Brașov.

Deținătoarea titlului are o misiune complicată, întrucât Corona i-a pus multe probleme în cele două jocuri disputate până acum, ambele victorii ale gazdelor cu 3-2.

Astfel s-a ajuns la un meci decisiv, pe masă fiind calificarea în ultimul act al întrecerii naționale. În ambele dispute au fpst unele echilibrate, încărcate cu suspans, și un duel spectaculos lângă fileu între Ioana Baciu și Vittoria Piani.

La Brașov, săptămâna trecută, în al treilea meci consecutiv de 5 seturi disputat de deținătoarea titlului, Brașovul aînvins cu 3-2, după ce a avut 2-0 la seturi.

Istoria nu s-a repetat, iar Corona relansează lupta pentru ultimul act, după o confruntare spectaculoasă.

Și în cealaltă semifinală este egalitate, după ce Dinamo a învins CSO Voluntari, în minimum de seturi, toate 25-22