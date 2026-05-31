Turismul românesc pierde teren: Rezervările pentru 2026 scad, iar românii așteaptă ofertele de ultim moment
Rezervările pentru vacanțele din 2026 continuă să înregistreze un declin, pe fondul reducerii voucherelor de vacanță și al scăderii puterii de cumpărare a românilor, avertizează vicepreședintele ANAT, Adrian Voican. Potrivit acestuia, tot mai mulți turiști renunță la concediile planificate din timp și aleg escapade scurte sau vacanțe rezervate în ultimul moment.
„Rezervările pentru anul 2026 au continuat să scadă, chiar și după reculul din 2025. Lipsesc multe dintre voucherele de vacanță aflate anul trecut pe piață, iar contextul economic îi determină pe români să fie mult mai prudenți cu cheltuielile”, a explicat Adrian Voican.
În locul sejururilor lungi, turiștii preferă city break-uri și weekend-uri prelungite, precum cele de Paște, 1 Mai sau Rusalii. În plus, comportamentul de cumpărare s-a schimbat semnificativ: dacă în trecut rezervările se făceau cu luni înainte pentru a beneficia de reducerile Early Booking, acum mulți așteaptă până în ultimele zile înainte de plecare, inclusiv pentru a vedea prognoza meteo.
Pe litoral, gradul de ocupare pentru minivacanța de Rusalii se apropie de 60%, cele mai căutate fiind hotelurile de patru și cinci stele. Aceeași tendință se observă și în stațiunile montane sau balneare, unde turiștii caută unități care oferă facilități suplimentare, precum centre spa, piscine cu apă termală sau servicii de wellness.
Adrian Voican consideră că este prea devreme pentru estimări privind sezonul estival 2026, deoarece vremea va influența decisiv evoluția rezervărilor. Chiar dacă înscrierile timpurii au fost mai slabe decât în anii precedenți, acesta speră că ofertele last minute și pachetele turistice complexe vor reduce impactul scăderii cererii.
Reprezentantul ANAT subliniază că problemele din turism reflectă dificultățile economiei în ansamblu, având în vedere legăturile directe ale industriei cu domenii precum transportul, comerțul, construcțiile, restaurantele și serviciile.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
