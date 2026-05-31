Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei, aplicată și cadrelor didactice tinere cu performanță educațională

Profesorii din România, cu o vechime de peste 25 de ani la catedră și gradul didactic I, ar putea beneficia din nou de reducerea normei de predare cu două ore pe săptămână, fără diminuarea salariului, potrivit unei propuneri legislative votate în Comisia pentru învățământ din Senatul României.

Modificarea vizează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și vine după nemulțumirile generate de majorarea normei didactice în ultimii ani.

Reducerea normei ar putea fi acordată și profesorilor mai tineri

Propunerea legislativă prevede că reducerea cu două ore a normei didactice nu ar urma să fie acordată doar profesorilor seniori, ci și cadrelor didactice cu mai puțin de 25 de ani vechime, dacă au demonstrat performanță educațională.

Conform textului adoptat în comisie, reducerea s-ar aplica la cerere și fără afectarea drepturilor salariale.

Totodată, măsura ar urma să fie reglementată printr-o metodologie aprobată ulterior de Ministerul Educației și Cercetării.

Ministrul interimar al Educației spune că susține măsura

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a declarat că susține această propunere, considerând că ea corectează un dezechilibru creat în sistem.

Acesta a atras însă atenția că este nevoie și de identificarea unei surse clare de finanțare pentru aplicarea măsurii.

„Pe de o parte este o veste bună pentru profesorii seniori din învățământ. Pe de altă parte, trebuie văzută și sursa de finanțare pentru susținerea acestui amendament”, a explicat Mihai Dimian.

Potrivit ministrului, profesorii care aleg reducerea normei nu vor mai putea solicita ulterior plata unor ore suplimentare pentru aceleași activități didactice.

Norma didactică a crescut la 20 de ore pe săptămână

În anul școlar 2025-2026, norma de predare pentru profesori a fost majorată de la 18 la 20 de ore săptămânal.

Pentru profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I, această modificare a fost resimțită și mai puternic, deoarece reducerea de două ore nu s-a mai aplicat direct normei de predare, ci altor activități complementare.

Schimbarea a fost introdusă prin Legea nr. 141/2025, cunoscută și ca „Legea Bolojan”.

Nemulțumiri și proteste în rândul profesorilor

Majorarea normei didactice a provocat numeroase reacții în sistemul de educație.

Profesorii au reclamat că volumul de muncă a crescut semnificativ fără o majorare corespunzătoare a veniturilor.

Nemulțumirile au dus inclusiv la proteste de amploare, iar în prima zi a anului școlar, pe 8 septembrie, zeci de mii de cadre didactice au participat la un marș organizat în București.

Pentru ca noua propunere legislativă să intre în vigoare, aceasta trebuie să fie adoptată de Parlament și promulgată de președintele României.

