Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei, aplicată și cadrelor didactice tinere cu performanță educațională
Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei, aplicată și cadrelor didactice tinere cu performanță educațională
Profesorii din România, cu o vechime de peste 25 de ani la catedră și gradul didactic I, ar putea beneficia din nou de reducerea normei de predare cu două ore pe săptămână, fără diminuarea salariului, potrivit unei propuneri legislative votate în Comisia pentru învățământ din Senatul României.
Modificarea vizează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și vine după nemulțumirile generate de majorarea normei didactice în ultimii ani.
Reducerea normei ar putea fi acordată și profesorilor mai tineri
Propunerea legislativă prevede că reducerea cu două ore a normei didactice nu ar urma să fie acordată doar profesorilor seniori, ci și cadrelor didactice cu mai puțin de 25 de ani vechime, dacă au demonstrat performanță educațională.
Conform textului adoptat în comisie, reducerea s-ar aplica la cerere și fără afectarea drepturilor salariale.
Totodată, măsura ar urma să fie reglementată printr-o metodologie aprobată ulterior de Ministerul Educației și Cercetării.
Ministrul interimar al Educației spune că susține măsura
Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a declarat că susține această propunere, considerând că ea corectează un dezechilibru creat în sistem.
Acesta a atras însă atenția că este nevoie și de identificarea unei surse clare de finanțare pentru aplicarea măsurii.
„Pe de o parte este o veste bună pentru profesorii seniori din învățământ. Pe de altă parte, trebuie văzută și sursa de finanțare pentru susținerea acestui amendament”, a explicat Mihai Dimian.
Potrivit ministrului, profesorii care aleg reducerea normei nu vor mai putea solicita ulterior plata unor ore suplimentare pentru aceleași activități didactice.
Norma didactică a crescut la 20 de ore pe săptămână
În anul școlar 2025-2026, norma de predare pentru profesori a fost majorată de la 18 la 20 de ore săptămânal.
Pentru profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I, această modificare a fost resimțită și mai puternic, deoarece reducerea de două ore nu s-a mai aplicat direct normei de predare, ci altor activități complementare.
Schimbarea a fost introdusă prin Legea nr. 141/2025, cunoscută și ca „Legea Bolojan”.
Nemulțumiri și proteste în rândul profesorilor
Majorarea normei didactice a provocat numeroase reacții în sistemul de educație.
Profesorii au reclamat că volumul de muncă a crescut semnificativ fără o majorare corespunzătoare a veniturilor.
Nemulțumirile au dus inclusiv la proteste de amploare, iar în prima zi a anului școlar, pe 8 septembrie, zeci de mii de cadre didactice au participat la un marș organizat în București.
Pentru ca noua propunere legislativă să intre în vigoare, aceasta trebuie să fie adoptată de Parlament și promulgată de președintele României.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Turismul românesc pierde teren: Rezervările pentru 2026 scad, iar românii așteaptă ofertele de ultim moment
Turismul românesc pierde teren: Rezervările pentru 2026 scad, iar românii așteaptă ofertele de ultim moment Rezervările pentru vacanțele din 2026 continuă să înregistreze un declin, pe fondul reducerii voucherelor de vacanță și al scăderii puterii de cumpărare a românilor, avertizează vicepreședintele ANAT, Adrian Voican. Potrivit acestuia, tot mai mulți turiști renunță la concediile planificate din […]
Când se dau alocațiile pentru copii în luna iunie 2026. Data la care vor intra banii pe card
Când se dau alocațiile pentru copii în luna iunie 2026. Data la care vor intra banii pe card Majoritatea părinților care încasează alocația de stat pentru copii lor sunt interesați să afle când intră banii pe card, data putând varia în anumite situații. În România, alocația de stat se acordă copiilor cu vârsta de până […]
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026 Ministerul Sănătății a decis prelungirea termenului de implementare pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din domeniul Sănătății. Potrivit unui ordin semnat de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, și publicat în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei, aplicată și cadrelor didactice tinere cu performanță educațională
Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei,...
Turismul românesc pierde teren: Rezervările pentru 2026 scad, iar românii așteaptă ofertele de ultim moment
Turismul românesc pierde teren: Rezervările pentru 2026 scad, iar românii așteaptă ofertele de ultim moment Rezervările pentru vacanțele din 2026...
Știrea Zilei
VIDEO | Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. S-a urcat ,,beat mangă” la volan, după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de casa fostei partenere
Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. S-a urcat ,,beat...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Bărbat de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan în Alba Iulia, în două zile diferite, fără permis de conducere
Bărbat de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan în Alba Iulia,...
1 iunie 2026 – Ziua Copilul, la Sebeș: Transport special pentru copii, asigurat de Primărie tur-retur la ,,Sărbătoarea copilăriei”. Programul
Transport special pentru copii, asigurat de Primărie tur-retur la ,,Sărbătoarea copilăriei”. Programul Primăria Sebeș va asigura transportul copiilor tur-retur, de...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
MESAJE, FELICITĂRI și URĂRI de La mulți ani pentru copii
MESAJE frumoase, FELICITĂRI și URĂRI de La mulți ani pentru copii de ziua copilului din partea părinților, bunicilor • Mesaje...
Mesaje de RUSALII 2026. Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru cei dragi
Mesaje de Rusalii 2026 • Texte cu urări și felicitări de ”la mulți ani ” care pot fi transmise prin...