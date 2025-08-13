Volei Alba Blaj a anunțat coordonatoarele din ediția 2025/2026: Charlotte Krenicky (Belgia) și Hyke Lyklema (Țările de Jos)
Campioana Volei Alba Blaj a anunțat coordonatoarele din ediția 2025/2026: Charlotte Krenicky (Belgia) și Hyke Lyklema (Țările de Jos), internaționale din Benelux
Campioana Volei Alba Blaj va avea în ediția 2025/2026 două coordonatoare noi, sub comanda spaniolului Guillermo Naranjo Hernandez urmând să se regăsească internaționale din Benelux: Charlotte Krenicky (Belgia, foto, dreapta) și Hyde Lyklema (Țările de Jos, foto stânga).
Citește și: Volei Alba Blaj, abonamente pentru sezonul 2025-2026, la prețul de 230 lei, începând din 18 august | Vezi programul și condițiile
În cele ce urmează vă prezentăm ridicătoarele formației din „Mica Romă”:
*Charlotte Krenicky (Belgia, 25 ani, 1.88 m, va avea numărul 15 pe tricou) vine de la Allianz MTV Stuttgart, alături de care a evoluat în sezonul trecut în Liga Campionilor și a câștigat Supercupa Germaniei. În țara natală a jucat la SC Thimister-Herve, VC Mosan Yvoir, Datovoc Tongeren, Jaraco LVL Genk și Asterix AVO Beveren, cu ultima cucerind două titluri de campioană și două Cupe ale Belgiei. Anul trecut a fost desemnată cel mai bun coordonator al European Golden League. A făcut parte din efectivul Belgiei pentru Liga Mondială a Națiunilor – Volleyball Nations League (VNL) 2025 și se află în lotul lărgit al naționalei care se pregătește pentru turneul final al Campionatului Mondial;
*Hyke Lyklema (Țările de Jos, 22 ani, 1.86 m, numărul 4) a jucat tot în Germania, la Ladies in Black Aachen. A mai trecut pe la Team 22 Papendal Arnhem (Țările de Jos), VK Dukla Liberec (Cehia) și Infomaniak Genève Volley (Elveția) și a fost componentă a lotului Țărilor de Jos (Olanda) pentru Liga Mondială a Națiunilor – Volleyball Nations League (VNL) 2025.
Până în prezent campioana Volei Alba Blaj a anunțat următoarele jucătoare care vor face parte din lotul ediției 2024/2025:
*extreme: căpitanul Drussyla Costa (Brazilia) și 3 jucătoare noi: Ariana Pîrv (România), Dariya Ivanova (Bulgaria) și Evilania Martinez (Cuba);
*centru: Raisa Ioan (cea mai veche echipieră, al patrulea campionat) și Bianca Grama (Dinamo București), alături de două „straniere”, Viktoria Trcol (Croația) și Jelena Delić (Serbia);
*libero: Diana Vereș (titulară în reprezentativa României, al doilea sezon la Blaj) și Eva Vizitiu (o speranță a voleiului autohton, FC Argeș).
