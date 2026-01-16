Volei Alba Blaj, 3 jucătoare, Trcol, Krenicky și Vereș, plus antrenorul principal, în echipa etapei a 10-a din Divizia A1!

Campioana Volei Alba Blaj are 3 jucătoare, Trcol, Krenicky și Vereș, plus antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernandez, în echipa etapei a 10-a din Divizia A1 la volei feminin. Sâmbătă, este derby extern, cu Dinamo

Volei Alba Blaj a câștigat derby-ul campionatului, cu CSO Voluntari, fără să piardă set. Trei componente ale campioanei, plus antrenorul fac parte din formația ideală alcătuită de Federația Română de Volei, respectiv Ana Trcol (nominalizată în premieră), Charlotte Krenicky, Diana Vereș și antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez

Astfel, Volei Alba Blaj a ajuns la 21 de nominalizări în statistica FRV. Cele mai multe sunt realizate de Ariana Pîrv – 4, antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez – 3 (l-a egalat pe Giovanni Caprara), Vittoria Piani – 3 și Diana Vereș – 3.

Alte trei debutante în această rundă. CSM București are și ea două reprezentante în ”all-star” team, iar alte două vin de la Corona Brașov. Dar iată nominalizările FRV:

Gabriela BĂLAE (Corona Brașov) – 20 de puncte (+15). Motorul echipei în disputa câștigată de brașovence, la Constanța. Debutantă în echipa etapei, Gabi a reușit 15 puncte în atac, cu o eficiență de 41%. Și-a mai trecut în cont două blocaje și trei ași. Și pe preluare a făcut față cu brio: 56% recepție pozitivă și 26% excelentă. Nu a greșit nicio minge.

Ana TRCOL (Volei Alba Blaj) – 11 puncte (+9). Centrul croat a fost de netrecut la fileu. Evoluția sa nu avea cum să treacă neobservată. 8 puncte reușite în atac, cu 57% eficiență. La acestea s-au adăugat alte trei blocaje.

Ioana BACIU (Corona Brașov) – 18 puncte (+9). Ioana este pentru a doua oară în echipa etapei. A dat siguranță pe fileu, reușind toate cele 18 puncte în atac, cu o eficiență de 43%. A făcut diferența în momentele cheie ale partidei.

Charlotte KRENICKY (Volei Alba Blaj) – 2 puncte (+2). Coordonatoarea campioanei a adus liniștea necesară prin pasele sale, prin felul cum a gestionat momentele grele, când Blajul era condusă. Una dintre piesele importante în puzzle-ul gândit de campioana României. Aflată și ea la a doua prezență în echipa etapei.

Alexandra SOBO (CSM București) – 18 puncte (+16). Veterana CSM-ului a făcut o partidă excelentă împotriva Lugojului. A fost de netrecut pe fileu. 14 puncte au venit din atac, cu o eficiență de 45%. Și-a mai trecut în cont însă și patru blocaje. Este prima prezență pentru Alexandra în echipa etapei.

Elen BRAGA (CSM București) – 19 puncte (+11). Brazilianca a fost una dintre cele mai bune jucătoare în victoria contra Lugojului. A obținut 16 puncte în atac, cu 46% eficiență, plus alte trei servicii as. Și pe preluare a stat excelent: 72% recepție pozitivă și 38% excelentă. A doua oară în formația de bază a rundei.

Diana VEREȘ (Volei Alba Blaj) – Indiferent cu cine joacă, Diana are capacitatea de a evolua la nivel maxim. În derby a fost din nou pe tot terenul, gata să-și ajute coechipierele la preluare sau să salveze o nouă minge imposibilă. A treia prezență în formația ideală a rundei. Cifrele sale: 50% recepție pozitivă, 25% excelentă, în condițiile în care a avut în față o echipă care a servit foarte bine.

Guillermo Naranjo HERNANDEZ (Volei Alba Blaj) – Tehnicianul Blajului a știut să gestioneze perfect momentele delicate ale echipei sale, mai ales în primele două seturi, când Voluntariul a fost la conducere. Fără principala ei realizatoare, Vittoria Piani, Volei Alba Blaj a câștigat clar disputa, arătând că rămâne principala favorită la cștigarea titlului.

Sursa: FRV (informații, foto)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI