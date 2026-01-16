Volei Alba Blaj, 3 jucătoare, Trcol, Krenicky și Vereș, plus antrenorul principal, în echipa etapei a 10-a din Divizia A1!
Campioana Volei Alba Blaj are 3 jucătoare, Trcol, Krenicky și Vereș, plus antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernandez, în echipa etapei a 10-a din Divizia A1 la volei feminin. Sâmbătă, este derby extern, cu Dinamo
Volei Alba Blaj a câștigat derby-ul campionatului, cu CSO Voluntari, fără să piardă set. Trei componente ale campioanei, plus antrenorul fac parte din formația ideală alcătuită de Federația Română de Volei, respectiv Ana Trcol (nominalizată în premieră), Charlotte Krenicky, Diana Vereș și antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez
Citește și: Jelena Delic și Evilania Martinez (Volei Alba Blaj), în echipa etapei a noua a Diviziei A1 la volei feminin | Campioana, 17 nominalizări în statistica FRV, cele mai multe Ariana Pîrv și Vittoria Piani
Astfel, Volei Alba Blaj a ajuns la 21 de nominalizări în statistica FRV. Cele mai multe sunt realizate de Ariana Pîrv – 4, antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez – 3 (l-a egalat pe Giovanni Caprara), Vittoria Piani – 3 și Diana Vereș – 3.
Alte trei debutante în această rundă. CSM București are și ea două reprezentante în ”all-star” team, iar alte două vin de la Corona Brașov. Dar iată nominalizările FRV:
Gabriela BĂLAE (Corona Brașov) – 20 de puncte (+15). Motorul echipei în disputa câștigată de brașovence, la Constanța. Debutantă în echipa etapei, Gabi a reușit 15 puncte în atac, cu o eficiență de 41%. Și-a mai trecut în cont două blocaje și trei ași. Și pe preluare a făcut față cu brio: 56% recepție pozitivă și 26% excelentă. Nu a greșit nicio minge.
Ana TRCOL (Volei Alba Blaj) – 11 puncte (+9). Centrul croat a fost de netrecut la fileu. Evoluția sa nu avea cum să treacă neobservată. 8 puncte reușite în atac, cu 57% eficiență. La acestea s-au adăugat alte trei blocaje.
Ioana BACIU (Corona Brașov) – 18 puncte (+9). Ioana este pentru a doua oară în echipa etapei. A dat siguranță pe fileu, reușind toate cele 18 puncte în atac, cu o eficiență de 43%. A făcut diferența în momentele cheie ale partidei.
Charlotte KRENICKY (Volei Alba Blaj) – 2 puncte (+2). Coordonatoarea campioanei a adus liniștea necesară prin pasele sale, prin felul cum a gestionat momentele grele, când Blajul era condusă. Una dintre piesele importante în puzzle-ul gândit de campioana României. Aflată și ea la a doua prezență în echipa etapei.
Alexandra SOBO (CSM București) – 18 puncte (+16). Veterana CSM-ului a făcut o partidă excelentă împotriva Lugojului. A fost de netrecut pe fileu. 14 puncte au venit din atac, cu o eficiență de 45%. Și-a mai trecut în cont însă și patru blocaje. Este prima prezență pentru Alexandra în echipa etapei.
Elen BRAGA (CSM București) – 19 puncte (+11). Brazilianca a fost una dintre cele mai bune jucătoare în victoria contra Lugojului. A obținut 16 puncte în atac, cu 46% eficiență, plus alte trei servicii as. Și pe preluare a stat excelent: 72% recepție pozitivă și 38% excelentă. A doua oară în formația de bază a rundei.
Diana VEREȘ (Volei Alba Blaj) – Indiferent cu cine joacă, Diana are capacitatea de a evolua la nivel maxim. În derby a fost din nou pe tot terenul, gata să-și ajute coechipierele la preluare sau să salveze o nouă minge imposibilă. A treia prezență în formația ideală a rundei. Cifrele sale: 50% recepție pozitivă, 25% excelentă, în condițiile în care a avut în față o echipă care a servit foarte bine.
Guillermo Naranjo HERNANDEZ (Volei Alba Blaj) – Tehnicianul Blajului a știut să gestioneze perfect momentele delicate ale echipei sale, mai ales în primele două seturi, când Voluntariul a fost la conducere. Fără principala ei realizatoare, Vittoria Piani, Volei Alba Blaj a câștigat clar disputa, arătând că rămâne principala favorită la cștigarea titlului.
Sursa: FRV (informații, foto)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CIL Blaj are reunirea luni și caută atacant | În continuare, tineri promovați de la CSȘ Blaj
Divizionara terță CIL Blaj are reunirea luni și caută atacant | În continuare, tineri promovați de la CSȘ Blaj Divizionara terță CIL Blaj are reunirea luni, 19 ianuarie, dată la care vor începe antrenamentele și alte două conjudețene, Metalurgistul Cugir și Hidro Mecanica Șugag. Citește și: CIL Blaj, reunire pe 19 ianuarie, 7 jocuri de pregătire […]
Întăriri la Metalurgistul Cugir: Mateiciuc și Sălajan, așteptați la reunirea „roș-albaștrilor”
Întăriri la Metalurgistul Cugir: atacantul Mateiciuc și fundașul Sălajan, așteptați la reunirea „roș-albaștrilor” Metalurgistul Cugir, divizionara terță clasată pe treapta a treia a podiumului Seriei 7 din eșalonul terț, are reunirea luni, 19 ianuarie, iar la primul antrenament din 2026 sunt așteptați doi jucători noi. Este vorba despre atacantul Andrei Mateiciuc (29 de ani, ultima […]
Marcatorii formațiilor din Alba în Campionatul Interjudețean Under 19 Alba-Cluj | Metalurgistul Cugir și LPS Sebeș, cele mai prolifice echipe din județ
Marcatorii formațiilor din Alba în Campionatul Interjudețean Under 19 Alba-Cluj | Metalurgistul Cugir și LPS Sebeș, cele mai prolifice echipe din județ, după 10 etape În toamnă, a debutat, în premieră, Campionatul Interjudețean Alba-Cluj, competiție fotbalistică organizată de Asociațiile Județene de Fotbal din județele respective. Citește și: S-a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj, cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
De ce servicii medicale beneficiază persoanele neasigurate în 2026: Consultațiile și tratamentele gratuite
De ce servicii medicale beneficiază persoanele neasigurate în 2026: Consultațiile și tratamentele gratuite Persoanele fără asigurare medicală din România vor...
Judecătorii Curții Constituționale a României au AMÂNAT, din nou, decizia care modifică pensiile magistraților. Este a patra amânare
Judecătorii Curții Constituționale a României au AMÂNAT, din nou, decizia care modifică pensiile magistraților. Este a patra amânare Judecătorii Curții...
Știrea Zilei
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu...
VIDEO | Taxe și impozite pe locuințe mult mai mari la Sebeș în 2026. Creșteri de până la 70–80% față de anul trecut: ,,Toate merg din ce în ce mai prost”
Taxe și impozite pe locuințe mult mai mari la Sebeș în 2026. Creșteri de până la 70–80% față de anul...
Curier Județean
FOTO | Trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia, în „epoca de gheață”: O dimineață infernală pentru pietoni
Trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia, în „epoca de gheață”: O dimineață infernală pentru pietoni Dimineața de...
Weekend cu GER în Alba: Recomandări ISU Alba pentru perioada cu temperaturi scăzute în județ
Weekend cu GER în Alba: Recomandări ISU Alba pentru perioada cu temperaturi scăzute în județ Urmează un weekend cu temperaturi...
Politică Administrație
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Proiecte de anvergură în Alba, în 2026: Finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai multor poduri din județ, pe agenda administrației județene
Proiecte de anvergură în Alba, în 2026: Finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai...
Opinii Comentarii
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Cinstitul lanţ al Sfântului Apostol Petru Amintirea de Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este...
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea În 16 ianuarie, este Ziua Internaţională a Statului Degeaba. Se...