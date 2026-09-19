Sport

Foto: Volei Alba Blaj, victorie și eșec, cu Mladost Zagreb, în primele amicale

Dan HENEGAR

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Volei Alba Blaj, victorie și eșec, cu Mladost Zagreb, în primele amicale, disputate în „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj a disputat primul joc de pregătire, în fața fanilor, învingând, scor 3-1, vicecampioana Croației, HAOK Mladost Zagreb.

Citește și: Cu cine va juca vicecampioana Volei Alba Blaj în prima etapă a noii ediții de campionat și în Cupa României: Programul complet al turului Diviziei A1

O partidă test  în care gazdele au revenit de la 0-1, iar Guillermo Naranjo Hernández a folosit tot lotul avut la dispoziție, inclusiv coordonatoarea Gretell Moreno (Cuba, 28 ani), zilele acestea mai fiind așteptate ultimele jucătoare, să se alăture pregătirii. A fost CSM Volei Alba Blaj – HAOK Mladost Zagreb 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-22).

Tot în „Alba Blaj” Arena, a doua partidă de verificare între cele două echipe, s-a disputat la concurență cu partida din

Liga 3, CIL Blaj – Viitorul Arad, de la Tiur. În al doilea joc, a fost CSM Volei Alba Blaj – HAOK Mladost Zagreb 1-3 (23-25, 18-25, 16-25, 25-18), decizându-se să se dispute 4 seturi, indiferent de rezultatul înregistrat, gazdele luându-l pe ultimul.

În această săptămână, reprezentanta României în Cupa CEV va organiza un turneu internațional, în perioada 25-27 septembrie. Vor fi prezente Maritza Plovdiv (campioana Bulgariei și participantă în Champions League) și ŽOK Ub (vicecampioana Serbiei și câștigătoarea Cupei), programul urmând să fie anunțat în aceste zile. Ultimele repetiții vor fi în Grecia, la un alt turneu internațional, găzduit de AO Thiras (locul 3 ediția trecută, participantă în Challenge Cup), la începutul lunii octombrie.

Startul oficial va fi în 10 octombrie, în deplasare, în Divizia A1, în deplasare, la CSM Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, se dispută Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeul al stagiunii.

Foto: Nicu GOGA (Radio Blaj)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Video: Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 2-2, un derby „de Alba” cu un final nebun! Lucian Itu: „Am jucat cu suflet”, Pustai: „Sunt foarte supărat, avem foarte puține puncte”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

19 septembrie 2026

De

Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 2-2, un derby „de Alba” cu un final nebun! Lucian Itu: „Am jucat cu suflet”, Pustai: „Sunt foarte supărat, avem foarte puține puncte” Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, un derby „de Alba” care și-a onorat statutul, cu un final nebun, în care „roș-albaștrii” au egalat în […]

Citește mai mult

Sport

Video: CSM Unirea Alba Iulia, marea favorită la promovare, o nouă deziluzie! Start ratat de sezon, Cordeiro, iarăși eroul negativ!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

18 septembrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, marea favorită la promovare, o nouă deziluzie! Start ratat de sezon, Cordeiro, iarăși eroul negativ! CSM Unirea Alba Iulia, marea favorită la promovare, a oferit o nouă deziluzie, la Cugir, în derby „de Alba”, cu Metalurgistul Cugir, scor 2-2. Cu un cuvânt de laudă pentru „roș-albaștrii”, care au revenit în două […]

Citește mai mult

Sport

CSU Alba Iulia – CSM Deva 0-0, studenții – fără victorie! Meci cu trei eliminări și penalty ratat, Jude, de la oaspeți!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 ore

în

18 septembrie 2026

De

CSU Alba Iulia – CSM Deva, în Liga 3, etapa a patra, a fost o remiză albă CSU Alba Iulia – CSM Deva, în Liga 3, etapa a patra, s-a încheiat la egalitate, remiză albă, într-o partidă cu trei eliminări, una la CSU, două la Deva, una albaiulianul Andrei Roșu, și un penalty ratat de […]

Citește mai mult