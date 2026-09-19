Foto: Volei Alba Blaj, victorie și eșec, cu Mladost Zagreb, în primele amicale

Volei Alba Blaj, victorie și eșec, cu Mladost Zagreb, în primele amicale, disputate în „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj a disputat primul joc de pregătire, în fața fanilor, învingând, scor 3-1, vicecampioana Croației, HAOK Mladost Zagreb.

O partidă test în care gazdele au revenit de la 0-1, iar Guillermo Naranjo Hernández a folosit tot lotul avut la dispoziție, inclusiv coordonatoarea Gretell Moreno (Cuba, 28 ani), zilele acestea mai fiind așteptate ultimele jucătoare, să se alăture pregătirii. A fost CSM Volei Alba Blaj – HAOK Mladost Zagreb 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-22).

Tot în „Alba Blaj” Arena, a doua partidă de verificare între cele două echipe, s-a disputat la concurență cu partida din

Liga 3, CIL Blaj – Viitorul Arad, de la Tiur. În al doilea joc, a fost CSM Volei Alba Blaj – HAOK Mladost Zagreb 1-3 (23-25, 18-25, 16-25, 25-18), decizându-se să se dispute 4 seturi, indiferent de rezultatul înregistrat, gazdele luându-l pe ultimul.

În această săptămână, reprezentanta României în Cupa CEV va organiza un turneu internațional, în perioada 25-27 septembrie. Vor fi prezente Maritza Plovdiv (campioana Bulgariei și participantă în Champions League) și ŽOK Ub (vicecampioana Serbiei și câștigătoarea Cupei), programul urmând să fie anunțat în aceste zile. Ultimele repetiții vor fi în Grecia, la un alt turneu internațional, găzduit de AO Thiras (locul 3 ediția trecută, participantă în Challenge Cup), la începutul lunii octombrie.

Startul oficial va fi în 10 octombrie, în deplasare, în Divizia A1, în deplasare, la CSM Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, se dispută Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeul al stagiunii.

Foto: Nicu GOGA (Radio Blaj)

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