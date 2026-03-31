Vlad Bințințan, elev al Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, medalie de bronz la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026

Vlad Bințințan, elev al Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, a obținut o performanță notabilă, la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026.

El a obținut o medalie de bronz în competiția care și-a stabilit laureații la Pitești.

De asemenea, Vlad Bințințan a participat la barajul pentru stabilirea loturilor naționale de informatică ale României.

El va lua parte, în perioada 9-12 mai 2026, la București, și la faza națională a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet.

Vlad Cosmin Bințințan elev în clasa a XII-a C la Colegiul HCC Alba Iulia și este pregătit de profesoara Carmen Palcu.

Vlad intenționează să-și continue studiile în domeniul informaticii la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT la Cugir: O motocicletă a luat foc, după impactul cu o autoutilitară

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

31 martie 2026

De

ACCIDENT la Cugir: O motocicletă a luat foc, după impactul cu o autoutilitară O motociletă a luat foc după impactul cu o autoutilitară. Evenimentul rutier s-a produs la Cugir.  Marți, 31 martie 2026, în jurul orei 17.00, un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea o autoutilitară, pe […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Românii scot tot mai mulți bani din buzunare la pompă: Motorina premium a depășit pragul de 11 lei la o benzinărie din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

31 martie 2026

De

VIDEO | Românii scot tot mai mulți bani din buzunare la pompă: Motorina premium a depășit pragul de 11 lei la o benzinărie din Alba Prețul carburanților se află într-o continuă creștere din cauza situației geopolitice. Astfel, românii sunt nevoiți să scoată din ce în ce mai mulți bani atunci când ajung la pompă pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Theodora Maria Chelarescu, elevă a Colegiului Național „IMC” Blaj, a doua calificare consecutivă la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

31 martie 2026

De

Theodora Maria Chelarescu, elevă a Colegiului Național „IMC” Blaj, a doua calificare consecutivă la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” Eleva Theodora Maria Chelarescu, din clasa a XII-a C la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, s-a calificat pentru al doilea an consecutiv la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate […]

Citește mai mult