Vlad Bințințan, elev al Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, medalie de bronz la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026

Vlad Bințințan, elev al Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, a obținut o performanță notabilă, la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026.

El a obținut o medalie de bronz în competiția care și-a stabilit laureații la Pitești.

De asemenea, Vlad Bințințan a participat la barajul pentru stabilirea loturilor naționale de informatică ale României.

El va lua parte, în perioada 9-12 mai 2026, la București, și la faza națională a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet.

Vlad Cosmin Bințințan elev în clasa a XII-a C la Colegiul HCC Alba Iulia și este pregătit de profesoara Carmen Palcu.

Vlad intenționează să-și continue studiile în domeniul informaticii la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

foto: arhivă

