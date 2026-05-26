Curier Județean

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 pozitiv și B pozitiv: ,,Avem MARE NEVOIE de donatori”

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

De

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 pozitiv și B pozitiv: ,,Avem MARE NEVOIE de donatori”

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut marți, 26 mai 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa 0 pozitiv și B pozitiv.

,,Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele O pozitiv si B pozitiv. Stocul de sânge la aceste grupe este insuficient, iar solicitările sunt numeroase. Vă așteptăm la donare!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

31 mai – 1 iunie 2026: Ziua Copilului în „Ținutul Fericirii”, la Alba Iulia: Tobogane, parada modei pentru copii, demonstrații de robotică, jocuri și întreceri și multă înghețată. PROGRAM

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

26 mai 2026

De

31 mai – 1 iunie 2026: Ziua Copilului în „Ținutul Fericirii”, la Alba Iulia: Tobogane, parada modei pentru copii, demonstrații de robotică, jocuri și întreceri și multă înghețată. PROGRAM Duminică și luni, între 31 mai și 1 iunie, în intervalul orar 09:00 – 20:00, Alba Iulia devine capitala distracției pentru cei mici. În Cetatea Alba […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Bombă de aruncător, descoperită în comuna Unirea: Pirotehniștii din Alba au intervenit de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

26 mai 2026

De

Bombă de aruncător, descoperită în comuna Unirea: Pirotehniștii din Alba au intervenit de urgență O bombă pentru aruncător de calibru 82 mm a fost asanată, în comuna Unirea, de pirotehniștii din Alba de echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia Potrivit ISU Alba, echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia a […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Cheile Întregalde, loc de instruire în natură pentru elevi militari din Alba Iulia: „Beretele Albastre”, tabără de orientare în teren și deplasare în zone accidentate

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

26 mai 2026

De

Cheile Întregalde, loc de instruire în natură pentru elevi militari din Alba Iulia: „Beretele Albastre”, tabără de orientare în teren și deplasare în zone accidentate „Beretele Albastre” de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au petrecut două zile în rezervația naturală Cheile Întregalde, cu ocazia primei excursii a clubului din acest an. Profitând […]

Citește mai mult