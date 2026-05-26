FOTO | Universitatea din Alba Iulia, acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China): Viorica Dăncilă, prezentă la ceremonia oficială

Universitatea din Alba Iulia, acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China): Viorica Dăncilă, prezentă la ceremonia oficială

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a parafat, marți, 26 mai 2026 un nou parteneriat internațional.

Este vorba de semnarea unui acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China), instituție de referință din provincia Shandong, cu o tradiție academică începută în 1956, peste 23.000 de studenți și o prezență activă în rețele internaționale de cercetare și educație.

„Este un pas important pentru noi în relația cu China. Acordul, semnat împreună cu rectorul Kong Weijin, deschide un cadru concret pentru mobilități academice, proiecte comune de cercetare și cooperare instituțională pe termen lung. Internaționalizarea unei universități nu se construiește declarativ – se dezvoltă prin dialog, prezență și colaborări academice reale. UAB construiește astfel de relații pe toate meridianele: în Europa, în spațiul euro-atlantic și, tot mai consistent, în Asia. Această colaborare reprezintă un pas concret într-un proces mai amplu de deschidere spre spațiul academic global și de consolidare a profilului nostru internațional”, a declarat rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prof. univ. dr. Daniel Breaz.

Acordul de parteneriat a fost semnat în China, la „CEEC Dialogue on the Integration of Science, Education and Industry & Industrial Talent Cultivation”, forum dedicat consolidării cooperării dintre China și statele din Europa Centrală și de Est în domeniile educației, cercetării și dezvoltării industriale.

La ceremonia oficială a fost prezentă și Viorica Dăncilă, fost premier al României, în calitate de președinte și director general al Casei de Prietenie Româno-Chineză.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dezvoltă constant parteneriate internaționale prin programe academice, proiecte de cercetare și mobilități educaționale, consolidându-și prezența în spațiul european și internațional al învățământului superior. Prin intermediul programului Erasmus+ și al Centrului pentru Relații Internaționale, universitatea colaborează cu peste 220 de instituții partenere din Europa, Asia, Australia și America de Sud, oferind studenților și cadrelor didactice oportunități de schimb academic, stagii de practică și dezvoltare profesională într-un mediu multicultural.

Universitatea este membră a unor organizații academice internaționale importante, precum European University Association, Alliance of Universities for Democracy și Association of Carpathian Region Universities, ceea ce contribuie la creșterea vizibilității și competitivității sale la nivel global. De asemenea, instituția promovează cooperarea academică prin acorduri bilaterale cu universități din diverse state, inclusiv parteneriate recente cu instituții din Iordania, dedicate cercetării, mobilității academice și schimbului de bune practici educaționale.

Prin organizarea de evenimente internaționale, săptămâni Erasmus+, programe educaționale în limba engleză și cursuri pentru studenți străini, universitatea susține dialogul intercultural și internaționalizarea procesului educațional, devenind un important centru academic regional deschis colaborării internaționale.

