Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Vitezoman în plină noapte la Alba Iulia: A încercat să evite oprirea polițistului, dar a fost prins și lăsat fără permis pentru 90 de zile

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

Vitezoman în plină noapte la Alba Iulia: A încercat să evite oprirea fermă a polițistului, dar a fost prins și lăsat fără permis pentru 90 de zile

Noaptea trecută, liniștea din Alba Iulia a fost tulburată de un șofer grăbit care a ales să apese pedala de accelerație mai mult decât era permis. Pe Calea Moților, în zona monitorizată de polițiștii rutieri, autoturismul de culoare neagră a fost surprins rulând cu peste 50 de km/h peste limita legală.

Apulum Agraria 2025

Un polițist aflat în zonă a reacționat imediat și i-a făcut semn conducătorului auto să tragă pe dreapta. În ciuda faptului că șoferul a frânat brusc, viteza excesivă nu i-a permis să oprească în siguranță, astfel că acesta și-a continuat drumul, evitând pentru moment controlul rutier.

Incidentul a fost surprins pe camere și publicat pe rețelele sociale de Ciprian Nicolae, care a relatat: „Aseară, timp de o oră și jumătate, Poliția Națională a verificat viteza în trafic. S-a circulat mai lejer decât de obicei, dar tot au fost unii pentru care viteza e în sânge.”

Polițiștii au demarat imediat verificări pentru a identifica șoferul și pentru a-l sancționa conform legislației. Potrivit Codului Rutier, pentru depășirea cu peste 50 km/h a limitei de viteză, sancțiunea este clară: amendă de 1.822,5 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1822,5 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere, pentru o perioadă de 90 de zile”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Polițiștii rutieri atrag atenția că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, mai ales pe timp de noapte, când vizibilitatea este redusă și timpul de reacție scade considerabil.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 8 minute

în

4 septembrie 2025

De

Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba se mobilizează pentru a-i sprijini pe frații Petru și Vasile Man din satul Popești-Întregalde, rămași fără locuință după un incendiu devastator. Vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 16:00, în Parcul Feroviar din Teiuș, va […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Accident mortal pe DN14, între Copșa Mică și Târnava: Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

4 septembrie 2025

De

Accident rutier mortal pe DN14, între Copșa Mică și Târnava: Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața în urma impactului Un accident rutier grav a avut loc miercuri, 3 septembrie 2025, pe DN14, între localitățile Copșa Mică și Târnava. În eveniment au fost implicate un autocamion și un autoturism, impactul fiind unul extrem […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Bărbat de 66 de ani din Blaj, REȚINUT de polițiști pentru violare de domiciliu și agresiune sexuală asupra unei femei în vârstă de 77 de ani

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 6 ore

în

4 septembrie 2025

De

VIDEO | Un bărbat de 66 de ani din Blaj a fost REȚINUT de polițiști pentru violare de domiciliu și agresiune sexuală asupra unei femei în vârstă de 77 de ani Un incident grav a avut loc la Blaj, unde polițiștii de investigații criminale au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 38 de minute

4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar: Prag maxim pentru fiecare clasă de elevi

4 tipuri de burse în învățământul preuniversitar Guvernul a aprobat, joi, 4 septembrie 2025, metodologia de acordare a burselor din...
Actualitateacum 4 ore

Moarte șocantă la Maternitatea Sibiu: DSP a aplicat amenzi după decesul unei tinere de 33 de ani în urma unui avort

Moarte șocantă la Maternitatea Sibiu: O femeie de 33 de ani și-a pierdut viața în urma unui avort, iar DSP...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 8 minute

FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu

Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Vitezoman în plină noapte la Alba Iulia: A încercat să evite oprirea polițistului, dar a fost prins și lăsat fără permis pentru 90 de zile

Vitezoman în plină noapte la Alba Iulia: A încercat să evite oprirea fermă a polițistului, dar a fost prins și...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: Controale, patrule și campanii pentru siguranța elevilor

Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: controale, patrule, campanii și măsuri speciale pentru siguranța tuturor elevilor Siguranța...
Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | Incendiu la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș

Un incendiu a izbucnit  la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”

Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere” Primarul municipiului Alba...
Politică Administrațieacum 6 ore

AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală

AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 zile

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea