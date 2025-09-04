VIDEO | Vitezoman în plină noapte la Alba Iulia: A încercat să evite oprirea polițistului, dar a fost prins și lăsat fără permis pentru 90 de zile

Vitezoman în plină noapte la Alba Iulia: A încercat să evite oprirea fermă a polițistului, dar a fost prins și lăsat fără permis pentru 90 de zile

Noaptea trecută, liniștea din Alba Iulia a fost tulburată de un șofer grăbit care a ales să apese pedala de accelerație mai mult decât era permis. Pe Calea Moților, în zona monitorizată de polițiștii rutieri, autoturismul de culoare neagră a fost surprins rulând cu peste 50 de km/h peste limita legală.

Un polițist aflat în zonă a reacționat imediat și i-a făcut semn conducătorului auto să tragă pe dreapta. În ciuda faptului că șoferul a frânat brusc, viteza excesivă nu i-a permis să oprească în siguranță, astfel că acesta și-a continuat drumul, evitând pentru moment controlul rutier.

Incidentul a fost surprins pe camere și publicat pe rețelele sociale de Ciprian Nicolae, care a relatat: „Aseară, timp de o oră și jumătate, Poliția Națională a verificat viteza în trafic. S-a circulat mai lejer decât de obicei, dar tot au fost unii pentru care viteza e în sânge.”

Polițiștii au demarat imediat verificări pentru a identifica șoferul și pentru a-l sancționa conform legislației. Potrivit Codului Rutier, pentru depășirea cu peste 50 km/h a limitei de viteză, sancțiunea este clară: amendă de 1.822,5 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

„Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1822,5 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere, pentru o perioadă de 90 de zile”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Polițiștii rutieri atrag atenția că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, mai ales pe timp de noapte, când vizibilitatea este redusă și timpul de reacție scade considerabil.

