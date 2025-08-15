Virgil Hanțiu, administrator al unei firme de lactate din Munții Apuseni, condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene
Virgil Hanțiu, administrator al unei firme de lactate din Munții Apuseni, a fost condamnat la 1 un an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene.
Tribunalul Alba a admis, joi, 14 august 2025, acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție – Direcţia Naţională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia cu inculpatul Virgil Valentin Hanțiu.
Acordul de recunoaștere a vinovăției pentru săvârşirea infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri în formă continuată (3 acte materiale), de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (47 acte materiale) și de fals în declarațîi în formă continuată (7 acte materiale).
În urma contopirii pedepselor, la pedeapsa cea mai grea, de un an și 8 luni de închisoare se adaugă un spor de 2 luni închisoare corespunzător cuantumului de 1/3 din totalul de 6 luni închisoare al celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite, aplicându-i-se inculpatului o pedeapsă rezultantă de 1 an și 10 luni închisoare, la care se adaugă pedeapsa amenzii de 8.000 de lei reprezentând 160 zile – amendă suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 50 lei.
A fost stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. (1) din C.pen. pe durata termenului de supraveghere, Virgil Hanțiu trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea să; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţîi şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
În baza art. 94 alin. (1) din C.pen. pe durata termenului de supraveghere datele prevăzute de art. 93 alin. (1) lit. c)-e) din C.pen. se comunică Serviciului de Probaţiune Alba. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din C.pen., pe durata termenului de supraveghere stabilit, Virgil Hanțiu are obligația să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţîi din comunitate. În baza art. 94 alin. (2) din C.pen. supravegherea executării acestei obligaţîi se vă face de Serviciul de Probaţiune Alba.
