Viorica Dăncilă „lovește” din nou: „Vă mulţumesc pentru toată munca care împreună am depus-o”.

Viorica Dăncilă le-a mulţumit membrilor cabinetului care a fost demis ieri, prin moţiune de cenzură, şi le-a transmis felicitări nu fără a face încă o cacofonie.

„Dragi colegi, miniştri, vă mulţumesc pentru modul în care v-aţi implicat pentru toată munca care împreună am depus-o pentru buna guvernare.

Indiferent de minciunile şi propaganda partidelor de dreapta, am avut una dintre cele mai eficiente guvernări din ultimii 30 de ani.

Faceţi parte dintr-un guvern care a generat creştere economică sustenabilă, care a mărit veniturile oamenilor, avem curajul să ne uităm în ochii românilor, nu am luat nicio măsură contra lor, ne-am respectat promisiunea de a le aduce mai mulţi bani în buzurnare, am crescut salariile şi pensiile şi am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale, am crescut punctul de pensie, am adus echitate în sistemul de pensii”, le-a transmis Viorica Dăncilă membrilor cabinetului demis ieri, după moţiunea de cenzură.

sursa: digi24.ro