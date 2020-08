Viorel Fleșer, elevul caporal care a alergat 300 de km pentru a sprijini Centrul Maria Beatrice. A strâns donații de 4600 de lei

Într-o postare publicată în mediul online, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a dorit să o prezinte rezultatul elevului Viorel Fleșer în urma participării la maratonul Apuseni4Ultra. Acesta a alergat 300 de km pentru o cauză nobile, mai exact pentru a contribui la sănătatea copiilor din cadrul Centrului Maria Beatrice, strângând donații în valoare de 4600 de lei.

„Elevul caporal Viorel Fleșer a alergat peste 300 de kilometri în patru zile, pentru o cauză nobilă.

Elevul caporal Viorel Fleșer, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a alergat la sfârșitul săptămânii trecute peste 300 de kilometri cu 11.100 metri diferență de nivel cumulată, pentru o cauză nobilă. Împreună cu alegătorul Istvan Szokolszky, elevul militar a traversat Apusenii pentru a contribui la sănătatea copiilor care urmează tratament în cadrul Centrului Maria Beatrice din Alba Iulia. Cei doi au reușit să strângă până acum din donații peste 4.600 de lei. Banii vor fi folosiți în vederea achiziționării unui echipament performant și dotarea unei săli de terapie senzorială. În centrul din Alba Iulia, sute de copii cu paralizii cerebrale sau accidentați din întreaga țară beneficiază de terapie senzorială.

La finalul cursei, care a durat patru zile și care i-a solicitat la maxim capacitățile fizice, Viorel se declară mulțumit de îndeplinirea acestui demers nobil. Susținerea celor din jur și dorința de a-i ajuta pe copii l-au motivat pentru a continua cursa în momente în care obosealea și-a spus cuvântul.

„S-a terminat! Am reușit! Au fost patru zile frumoase cu trei seri în care am crezut că de aici s-a terminat. Datorită mesajelor și susținerii comunității am continuat de fiecare dată. Au fost momente grele, dar nimic nu se compară cu satisfacția de la final! Cauza mea nobilă a fost susținută. Vă mulțumesc! Prin cauza nobilă, aventura mea a avut un sens…

Pe scurt, Apuseni4Ultra a însemnat pentru mine o maturizare rapidă! Apusenii au locuri foarte frumoase, vreau să îndemn lumea să iasă în natură. Am alergat pe trasee turistice care probabil au fost umblate doar la marcare, deși peisajul este unic. Probabil nu ajungeam la finish într-o altă formulă, iar alături de antrenorul meu Istvan Szokolszky parcă a fost mai ușor. Nimic nu era posibil fără echipa de suport: Cristina Cecan, Eliza Nițescu, tatăl meu Horia Fleșer, Claudiu Belotoiu, Adrian Puiuleț și Ciprian Câmpean. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere!”, a spus Viorel.

Maratonul Apuseni4Ultra a avut loc în perioada 30 iulie – 2 august pe traseul Zlatna – Vârtop – Beliş – Sălciua de Jos – Zlatna și a fost organizat de elevul militar Viorel Fleșer și alegătorul Istvan Szokolszky.

Elevul caporal Viorel Fleşer este din orașul Zlatna și este pasionat de munte, alergare și natură. El face parte din echipa de atletism a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia și reușește să obțină premii importante la diverse competiţii sportive. Este un bun camarad și se implică în toate activitățile școlare și sportive.

Felicitări, Viorel pentru această inițiativă nobilă și sperăm ca gestul tău să fie inspirație pentru alții, iar șirul minunilor să continue!”, este mesajul Colegiului Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.