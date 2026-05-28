FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un adolescent de 19 ani a aterizat cu BMW-ul pe scuarul dintre sensurile de mers pe Bl. Revoluției. Trafic îngreunat

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un adolescent de 19 ani a aterizat cu BMW-ul pe scuarul dintre sensurile de mers pe Bl. Revoluției. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc joi după-masa, în jurul orei 17.20, în Alba Iulia. Un adolescent de 19 ani a ajuns cu BMW-ul pe scuarul dintre sensurile de mers pe Bl. Revoluției.

Traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Revoluției din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier în care este implicat un autoturism condus de un tânăr de 19 ani.

Evenimentul rutier s-a soldat cu pagube materiale.

Potrivit IPJ Alba, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI