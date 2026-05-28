Recidivist din Alba Iulia, din nou la închisoare, după ce a furat biciclete din scări de bloc și subsoluri

Un bărbat din Alba Iulia, recent eliberat din penitenciar după executarea unei pedepse pentru infracțiuni grave, a fost condamnat din nou la închisoare cu executare, după ce a comis o serie de furturi de biciclete în municipiu.

Judecătoria Alba Iulia a decis, joi, 28 mai 2026 condamnarea bărbatului la 5 ani de detenție pentru furt calificat în formă continuată, după ce acesta a furat trei biciclete din scări de bloc și subsoluri, provocând un prejudiciu total de peste 8.000 de lei.

Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a acționat în perioada iunie–august 2024, profitând de neatenția proprietarilor și de accesul facil în imobile. Prima faptă a avut loc în 18 iunie 2024, când acesta a intrat într-un bloc din Alba Iulia și a sustras o bicicletă lăsată neasigurată la subsol. Bicicleta, evaluată la 1.700 de lei, aparținea unui locatar care a descoperit furtul după ce a verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

A doua faptă s-a produs în noaptea de 2 spre 3 august 2024. Atunci, inculpatul a pătruns într-un bloc și a furat o bicicletă electrică în valoare de 6.000 de lei, după ce a tăiat sistemul antifurt cu care aceasta era asigurată. Bicicleta avea montat inclusiv un scaun pentru copil. Imaginile video analizate de anchetatori au dus din nou la identificarea autorului.

La doar câteva zile distanță, în 6 august 2024, bărbatul a mai furat o bicicletă lăsată la parterul unui bloc. Proprietarul a observat dispariția acesteia după întoarcerea de la serviciu și a alertat poliția. Prejudiciul în acest caz a fost de 400 de lei.

Anchetatorii au stabilit că toate furturile au fost comise de același individ, deja cunoscut cu antecedente penale pentru furt calificat, tâlhărie și șantaj. Instanța a reținut că acesta se afla în stare de recidivă postexecutorie, fiind eliberat din penitenciar în aprilie 2024 după executarea unei pedepse de peste 8 ani de închisoare.

În timpul procesului, inculpatul a recunoscut faptele și a cerut judecarea în procedură simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă. Apărarea a solicitat schimbarea încadrării juridice din concurs de infracțiuni într-o singură infracțiune continuată, cerere admisă de instanță. Judecătorul a apreciat că toate furturile au fost săvârșite în baza aceleiași rezoluții infracționale, într-un interval scurt și printr-un mod de operare similar.

Cu toate acestea, magistrații au considerat că gravitatea faptelor și antecedentele inculpatului impun o pedeapsă orientată spre maximul prevăzut de lege. În motivare, instanța a subliniat „îndrăzneala deosebită” a inculpatului, faptul că prejudiciile nu au fost recuperate și istoricul său infracțional consistent.

Pe lângă pedeapsa principală de 5 ani de închisoare cu executare în regim de detenție, instanța a menținut măsura arestării preventive și l-a obligat pe inculpat să achite despăgubiri totale de 8.100 de lei către cele trei persoane vătămate, precum și 3.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Sentința Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

