Recidivist din Alba Iulia, din nou la închisoare, după ce a furat biciclete din scări de bloc și subsoluri
Recidivist din Alba Iulia, din nou la închisoare, după ce a furat biciclete din scări de bloc și subsoluri
Un bărbat din Alba Iulia, recent eliberat din penitenciar după executarea unei pedepse pentru infracțiuni grave, a fost condamnat din nou la închisoare cu executare, după ce a comis o serie de furturi de biciclete în municipiu.
Judecătoria Alba Iulia a decis, joi, 28 mai 2026 condamnarea bărbatului la 5 ani de detenție pentru furt calificat în formă continuată, după ce acesta a furat trei biciclete din scări de bloc și subsoluri, provocând un prejudiciu total de peste 8.000 de lei.
Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a acționat în perioada iunie–august 2024, profitând de neatenția proprietarilor și de accesul facil în imobile. Prima faptă a avut loc în 18 iunie 2024, când acesta a intrat într-un bloc din Alba Iulia și a sustras o bicicletă lăsată neasigurată la subsol. Bicicleta, evaluată la 1.700 de lei, aparținea unui locatar care a descoperit furtul după ce a verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
A doua faptă s-a produs în noaptea de 2 spre 3 august 2024. Atunci, inculpatul a pătruns într-un bloc și a furat o bicicletă electrică în valoare de 6.000 de lei, după ce a tăiat sistemul antifurt cu care aceasta era asigurată. Bicicleta avea montat inclusiv un scaun pentru copil. Imaginile video analizate de anchetatori au dus din nou la identificarea autorului.
La doar câteva zile distanță, în 6 august 2024, bărbatul a mai furat o bicicletă lăsată la parterul unui bloc. Proprietarul a observat dispariția acesteia după întoarcerea de la serviciu și a alertat poliția. Prejudiciul în acest caz a fost de 400 de lei.
Anchetatorii au stabilit că toate furturile au fost comise de același individ, deja cunoscut cu antecedente penale pentru furt calificat, tâlhărie și șantaj. Instanța a reținut că acesta se afla în stare de recidivă postexecutorie, fiind eliberat din penitenciar în aprilie 2024 după executarea unei pedepse de peste 8 ani de închisoare.
În timpul procesului, inculpatul a recunoscut faptele și a cerut judecarea în procedură simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă. Apărarea a solicitat schimbarea încadrării juridice din concurs de infracțiuni într-o singură infracțiune continuată, cerere admisă de instanță. Judecătorul a apreciat că toate furturile au fost săvârșite în baza aceleiași rezoluții infracționale, într-un interval scurt și printr-un mod de operare similar.
Cu toate acestea, magistrații au considerat că gravitatea faptelor și antecedentele inculpatului impun o pedeapsă orientată spre maximul prevăzut de lege. În motivare, instanța a subliniat „îndrăzneala deosebită” a inculpatului, faptul că prejudiciile nu au fost recuperate și istoricul său infracțional consistent.
Pe lângă pedeapsa principală de 5 ani de închisoare cu executare în regim de detenție, instanța a menținut măsura arestării preventive și l-a obligat pe inculpat să achite despăgubiri totale de 8.100 de lei către cele trei persoane vătămate, precum și 3.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.
Sentința Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Aradul introduce biletul de autobuz de 1 leu: La Alba Iulia, călătorii plătesc de cinci ori mai mult
Aradul introduce biletul de autobuz de 1 leu: La Alba Iulia, călătorii plătesc de cinci ori mai mult O decizie adoptată de autoritățile din Arad readuce în discuție costul transportului public în orașele din România și diferențele majore dintre administrațiile locale. În timp ce arădenii vor putea circula cu doar 1 leu timp de 24 […]
INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda
INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda Un incendiu a izbucnit joi după-masa, pe autostrada A10, la un autoturism care circula pe sensul Aiud-Turda. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe autostrada A10, sens de mers Aiud- Turda, Km57. La misiune […]
FOTO | Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026
Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026 Eduardo Andrei Sumzuian, elev al clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos a obținut Premiul al III-lea la etapa națională a Concursului Național TERRA – „Mica Olimpiadă de Geografie pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege nouă de salarizare care nu prevede creșteri pentru demnitari?
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege...
29 mai 2026 | Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație
Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație Începând de vineri, 29 mai 2026, se redeschide circulația rutieră pe...
Știrea Zilei
Investiție verde la Galda de Jos: Procedură de achiziție pentru execuția unui parc fotovoltaic destinat autoconsumului
Investiție verde la Galda de Jos: Procedură de achiziție pentru execuția unui parc fotovoltaic destinat autoconsumului Primăria Galda de Jos...
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri....
Curier Județean
Aradul introduce biletul de autobuz de 1 leu: La Alba Iulia, călătorii plătesc de cinci ori mai mult
Aradul introduce biletul de autobuz de 1 leu: La Alba Iulia, călătorii plătesc de cinci ori mai mult O decizie...
INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda
INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda Un incendiu a izbucnit joi după-masa,...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...