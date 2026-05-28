FOTO | Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026

Ioana Oprean

Eduardo Andrei Sumzuian, elev al clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos a obținut Premiul al III-lea la etapa națională a Concursului Național TERRA – „Mica Olimpiadă de Geografie pentru clasele V–VII” 2026. 

„Rezultatul obținut la nivel național reprezintă o adevărată mândrie pentru școală, profesori, colegi și întreaga comunitate educațională, confirmând valoarea, talentul și pregătirea ta excepțională!

Această performanță deosebită și acest rezultat excelent sunt rodul muncii susținute, al perseverenței, al efortului constant și al pasiunii autentice pentru geografie.

Prin seriozitate, dedicare și dorința permanentă de a învăța, ai demonstrat că succesul se construiește prin ambiție, disciplină și implicare.

Felicitări și doamnei profesor Alina Ioana Crișan pentru îndrumare și sprijinul oferit!

Mulțumiri și părinților, pentru susținerea permanentă, încurajare și implicarea în parcursul educațional al lui Eduardo.

Îți dorim mult succes în continuare, inspirație, curaj și cât mai multe rezultate excelente în competițiile viitoare!

Bravo, Eduardo!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu” Vințu de Jos.

1 iunie 2026 | Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite, vânătoare de comori, printre activități

28 mai 2026

Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite și vânătoare de comori, printre activități Primăria Municipiului Blaj și Consiliul Local Blaj organizează și în acest an tradiționala petrecere dedicată Zilei Internaționale a Copilului, eveniment care va avea loc luni, 1 iunie 2026, între orele 10:00 și 13:00, […]

Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală

28 mai 2026

Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în data de luni, 1 Iunie 2026, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător, potrivit Articolului 139 alin. 1 din Codul Muncii, Legea 53/2003, Centrele […]

FOTO | ,,Trasee muzicale ale Europei" la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș" Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+

28 mai 2026

,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+  Curtea Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia s-a transformat într-un adevărat spațiu intercultural al muzicii, dansului și creativității, prin desfășurarea activității educaționale „Musical Trails of Europe – Trasee muzicale ale Europei”, organizată în […]

