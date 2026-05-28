FOTO | Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026

Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026

Eduardo Andrei Sumzuian, elev al clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos a obținut Premiul al III-lea la etapa națională a Concursului Național TERRA – „Mica Olimpiadă de Geografie pentru clasele V–VII” 2026.

„Rezultatul obținut la nivel național reprezintă o adevărată mândrie pentru școală, profesori, colegi și întreaga comunitate educațională, confirmând valoarea, talentul și pregătirea ta excepțională!

Această performanță deosebită și acest rezultat excelent sunt rodul muncii susținute, al perseverenței, al efortului constant și al pasiunii autentice pentru geografie.

Prin seriozitate, dedicare și dorința permanentă de a învăța, ai demonstrat că succesul se construiește prin ambiție, disciplină și implicare.

Felicitări și doamnei profesor Alina Ioana Crișan pentru îndrumare și sprijinul oferit!

Mulțumiri și părinților, pentru susținerea permanentă, încurajare și implicarea în parcursul educațional al lui Eduardo.

Îți dorim mult succes în continuare, inspirație, curaj și cât mai multe rezultate excelente în competițiile viitoare!

Bravo, Eduardo!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu” Vințu de Jos.

