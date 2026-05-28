FOTO | Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026
Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026
Eduardo Andrei Sumzuian, elev al clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos a obținut Premiul al III-lea la etapa națională a Concursului Național TERRA – „Mica Olimpiadă de Geografie pentru clasele V–VII” 2026.
„Rezultatul obținut la nivel național reprezintă o adevărată mândrie pentru școală, profesori, colegi și întreaga comunitate educațională, confirmând valoarea, talentul și pregătirea ta excepțională!
Această performanță deosebită și acest rezultat excelent sunt rodul muncii susținute, al perseverenței, al efortului constant și al pasiunii autentice pentru geografie.
Prin seriozitate, dedicare și dorința permanentă de a învăța, ai demonstrat că succesul se construiește prin ambiție, disciplină și implicare.
Felicitări și doamnei profesor Alina Ioana Crișan pentru îndrumare și sprijinul oferit!
Mulțumiri și părinților, pentru susținerea permanentă, încurajare și implicarea în parcursul educațional al lui Eduardo.
Îți dorim mult succes în continuare, inspirație, curaj și cât mai multe rezultate excelente în competițiile viitoare!
Bravo, Eduardo!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu” Vințu de Jos.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
1 iunie 2026 | Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite, vânătoare de comori, printre activități
Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite și vânătoare de comori, printre activități Primăria Municipiului Blaj și Consiliul Local Blaj organizează și în acest an tradiționala petrecere dedicată Zilei Internaționale a Copilului, eveniment care va avea loc luni, 1 iunie 2026, între orele 10:00 și 13:00, […]
Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală
Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în data de luni, 1 Iunie 2026, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător, potrivit Articolului 139 alin. 1 din Codul Muncii, Legea 53/2003, Centrele […]
FOTO | ,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+
,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+ Curtea Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia s-a transformat într-un adevărat spațiu intercultural al muzicii, dansului și creativității, prin desfășurarea activității educaționale „Musical Trails of Europe – Trasee muzicale ale Europei”, organizată în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege nouă de salarizare care nu prevede creșteri pentru demnitari?
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege...
29 mai 2026 | Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație
Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație Începând de vineri, 29 mai 2026, se redeschide circulația rutieră pe...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un adolescent de 19 ani a aterizat cu BMW-ul pe scuarul dintre sensurile de mers pe Bl. Revoluției. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un adolescent de 19 ani a aterizat cu BMW-ul pe scuarul dintre sensurile de mers...
FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de urgență la spital
ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de...
Curier Județean
FOTO | Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026
Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026 Eduardo...
1 iunie 2026 | Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite, vânătoare de comori, printre activități
Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite și vânătoare de comori,...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...