Violența în școlile din România la un nivel record: Peste 1.600 de bătăi între elevi într-un singur an școlar
Violența în școlile din România este prezentă tot mai des, iar incidentele urmăresc un scenariu asemănător: o scânteie de agresivitate generează reacții în lanț. În anul școlar 2024-2025, polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în școlile din România, dintre care 1.660 au fost loviri sau alte agresiuni. Elevii recunosc că este greu să nu răspundă cu violență atunci când se simt atacați. Profesorii atrag atenția că părinții trebuie să observe semnele unui comportament agresiv cât mai repede, înainte ca situațiile să scape de sub control.
„O să începem prin a spune infracțiunea de lovire sau alte violențe, așa se numește. A lovi cu pumnul, palma, piciorul, cu un corp dur. Vorbim de tras de păr, băgatul mâinii în gât, sucitul mâinii la spate, pus piedică, acestea intră tot la această infracțiune”, le-a explicat o polițistă elevilor.
Unii elevi mărturisesc că au fost martori ai conflictelor între colegi.
„Am văzut conflicte de-a lungul timpului, atât în școală, cât și în afara școlii. Întotdeauna domnii profesori au intervenit. Consider este ceva obișnuit la noi în școli și nu doar în școli, și în afara școlii,” a povestit o elevă.
„Am mai avut colegi din liceu care au venit să îmi spună prin ce trec, mă refer la injurii sau cuvinte urâte care le-au fost adresate,” a adăugat un alt elev.
Date oficiale în anul școlar 2024-2025
– 1.873 de cazuri de violență fizică în școli la nivel național, dintre care 1.660 au fost loviri sau alte agresiuni.
– 1.676 de infracțiuni comise în interiorul școlilor, 197 în proximitatea acestora.
– 1.340 de incidente în mediul urban, 533 în mediul rural.
– 105 cazuri implicând port sau folosire de obiecte periculoase, precum cuțite, sprayuri lacrimogene sau bâte.
Cifrele nu includ conflictele aplanate de profesori, astfel că numărul real ar putea fi mult mai mare.
Profesorii spun că un comportament violent nu apare brusc, iar semnele timpurii sunt greu de observat.
„Semnele timpurii, atât pe care părinții le pot observa, cât și profesorii, sunt destul de greu de identificat la început, pentru că, mai întâi de toate, copilul tinde să se închidă. Dacă nu comunică, devine interiorizat, stă mult în camera lui – dacă vorbim de părinți –, nu mai participă la activitățile zilnice din casă, ceea ce este un semn de atenționare. Cel mai important lucru pe care ne dorim să-l înțeleagă toată lumea este că școala, noi, profesorii, suntem cei care venim întotdeauna să adăugăm plus-valoare educației generale pe care copilul o începe de acasă,” a explicat Anca Liță, director adjunct.
În unele situații, polițiștii au descoperit conflictele după ce protagoniștii sau martorii au postat imagini pe rețelele sociale.
„Se întâmplă să ne autosesizăm după ce găsim pe rețelele sociale diferite acțiuni sau activități ale copiilor. Sunt filmulețe, sunt poze, sunt imagini – după care ne autosesizăm și intervenim”, a declarat Ionuț Harbuz, șeful Biroului Siguranța Școlară Ilfov.
Există riscul ca astfel de conflicte să degenereze în tragedii. În peste 100 de cazuri, au fost implicate obiecte periculoase, precum cuțite, sprayuri lacrimogene sau bâte.
