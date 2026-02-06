Violența domestică, în creștere în 2025, în Alba: Aproape 1.600 de cazuri înregistrate anul trecut, din care 38 monitorizate electronic. Mai bine de jumătate au avut loc în mediul urban

Violența domestică a fost în creștere în 2025, în județul Alba. Au fost înregistrate aproape 1.600 de cazuri anul trecut, din care 38 au fost monitorizate electronic. Mai bine de jumătate din acestea au avut loc în mediul urban.

Diversificarea și accentuarea formelor de manifestare a agresivității în familie reprezintă un domeniu de interes și de acțiune al polițiștilor din județul Alba, mandatați să gestioneze activitățile de prevenire și combatere a acestui fenomen.

Polițiștii din Alba au intervenit anul trecut la 1.597 de evenimente privind violența domestică, majoritatea în mediul urban (59,54%) și au emis 275 de ordine de protecție provizorii.

La finalul anului 2025, se constată creșterea utilizării ordinelor de protecție și a ordinelor de protecție provizorii, introducerea și aplicarea monitorizării electronice în 38 de cazuri și consolidarea mecanismelor de protecție a victimelor și de prevenire a recidivei.

