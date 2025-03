Vioara care cântă rock și chitara care interpretează balade: Recital muzical inedit la Alba Iulia. Când și unde va avea loc

Proiectul „When Violin Meets Guitar” o combinație acustică senzațională cântată pe corzi de vioară și chitară, ajunge și la Alba Iulia. Un recital inedit în care vioara cântă rock și chitara interpretează balade va avea loc la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, pe 27 martie 2025, de la ora 19.00.

„Cu 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐞𝐜 la vioară și 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐞 la chitară, veți trăi o experiență muzicală de neuitat, plină de virtuozitate și pasiune. Rock, balade și 𝐀𝐧𝐨𝐭𝐢𝐦𝐩𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐢 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐥𝐝𝐢 se întâlnesc într-un spectacol inedit, care vă va captiva trupul, sufletul și mintea!

Așadar, pregătiți-vă să fiți purtați de valul emoțiilor și frumuseții muzicale într-o seară plină de magie și rafinament!”, au transmis organizatorii.

Povestitorul spectacolului va fi actorul Vlad Andrei.

În program:

Ingwie Malmsteen – Black Star

A. Vivaldi – Primăvara partea I

Led Zeppelin – Whole Lotte Love

A. Vivaldi – Primăvara partea a III a

A. Vivaldi – Vara partea I

Pink Floyd – Shine on you crazy diamond

A. Vivaldi – Vara partea a III a

A. Vivaldi – Toamna partea I

Led Zeppelin – Stairway to heaven

A. Vivaldi – Toamna partea a III a

Metallica – Master of puppets

Ciprian Porumbescu – Balada

Metallica – Nothing else matters

The Doors – Riders on the storm

Black Sabbath – Paranoid

AC/DC – Thunderstruck

A. Vivaldi – Iarna partea I

Deep Purple – Child in time

A. Vivaldi – Iarna partea a II a

A. Vivaldi – Iarna partea a III a

Queen – Bohemian Rhapsody

George Enescu – Rapsodia Nr. I

