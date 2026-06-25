Sport

Viitorul Sântimbru, retur în barajul de promovare în Liga 3, sâmbătă, la Galtiu! „Cel mai important moment din istoria clubului”, spune antrenorul Adrian Bicheși

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 minute

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Viitorul Sântimbru, retur în barajul de promovare în Liga 3, sâmbătă, la Galtiu! „Cel mai important moment din istoria clubului”, spune antrenorul Adrian Bicheși

Sâmbătă, la Galtiu, ora 17.30, returul barajului cu Academica Transilvania Târgu Mureș

Citește și: Viitorul Sântimbru, aproape promovată în Liga 3, în premieră! Sâmbătă, la Galtiu, returul barajului cu Academica Transilvania Târgu Mureș, recordul fotbalului amator din Alba

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Viitorul Sântimbru este aproape de o triplă istorică, după adjudecarea eventului județean, fiind la un pas de promovarea, în premieră, în Liga 3! Elevii lui Adrian Bicheși au învins cu 3-1, la Nazna, pe Academica Transilvania Târgu Mureș, după ce au întors scorul și au o șansă majoră de a accede în eșalonul terț. Returul este sâmbătă, 27 iunie, la ora 17.30, la Galtiu.

Cred că suntem în fața celui mai important moment din istoria clubului. Suntem considerați favoriți, dar nu trebuie să uităm că întâlnim campioana unui județ unde fotbalul a fost mult timp la cel mai bun nivel. Vom întâlni un adversar care, după ultimele declarații, nu a renunțat la lupta pentru promovare Știm că jocul va fi dificil, dar sunt convins că jucătorii au înțeles acest lucru și vor avea prestația dorită. Vom lupta cu toată energia pentru a ne îndeplini visul, Liga 3”, a declarat antrenorul Adrian Bicheși. Suporterii gazdelor pregătesc o coregrafie specială înaintea startului întâlnirii decisive pentru accederea în eșalonul terț.

*Alba, spre a cincea promovare consecutivă!

În ultimii 4 ani, campioanele din Alba, în ordine CSU Alba Iulia (2022, cu M. Domșa, actualul echipier al sântimbrenilor, în efectiv), Industria Galda de Jos (2023), CIL Blaj (2024) și Hidro Mecanica Șugag (2025, fără joc, s-a retras în iarnă) au acces în eșalonul superior, iar aceasta ar fi a cincea promovare consecutivă pentru o reprezentantă a fotbalului amator din Alba.

Foto: Academica Transilvania Târgu Mureș

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