VIDEO | Ziua porților deschise la noul Spital Dr. Holhoș din Alba Iulia: 22 de specialități medicale, într-un singur loc și consult gratuit cu bilet de trimitere. Când își începe activitatea cea mai mare unitate privată de oftalmologie din Transilvania

Ziua porților deschise la noul Spital Dr. Holhoș din Alba Iulia: 22 de specialități medicale, într-un singur loc și consult gratuit cu bilet de trimitere. Când își începe activitatea cea mai mare unitate privată de oftalmologie din Transilvania

Locuitorii din Alba Iulia și din localitățile învecinate au participat, sâmbătă, 14 februarie 2026, la Ziua porților deschise organizată de Rețeaua de Oftalmologie Dr. Holhoș, eveniment dedicat prezentării noului Spital Dr. Holhoș. Unitatea este considerată cel mai mare spital privat de oftalmologie din Transilvania și urmează să își înceapă oficial activitatea în luna martie.

Timp de cinci ore, între 10:00 și 15:00, vizitatorii au avut ocazia să parcurgă spațiile noii unități medicale situate pe Calea Moților, să vadă cabinetele de consultație, saloanele de internare, blocul operator și zonele destinate pacienților. Reprezentanții spitalului au oferit detalii despre serviciile medicale disponibile, programul de funcționare și etapele de dezvoltare ale proiectului.

Prezent la eveniment, dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog și fondator al rețelei, a discutat cu participanții și le-a prezentat dotările noii unități. Acesta a subliniat că proiectul a fost gândit pentru a răspunde nevoilor pacienților din Alba Iulia și din întreaga regiune, care până acum erau nevoiți să se deplaseze în alte centre medicale pentru intervenții oftalmologice complexe.

„Ne-am gândit să organizăm acest eveniment pentru ca oamenii curioși să vadă cum arată un spital internațional, la standarde occidentale, să poată să vină, să vadă cu ochii cum arată saloanele, sălile de operații, cabinetele de consultații.

Acest spital este la ora actuală singurul spital privat multidisciplinar din județul Alba, cu secție de internare continuă.

Noi am investit mult suflet în acest proiect și am făcut totul ca la carte. De 8 luni, de când clădirea este gata, abia acum am reușit să obținem toate avizele, pas cu pas făcute, pentru a putea da drumul acestui spital. ”, a declarat pentru ziarulunirea.ro dr. Teodor Holhoș.

Fondatorul spitalului a ținut să precizeze că, la fel ca în cadrul clinicii de oftalmologie, și în noua unitate, pacienții vor beneficia de consult gratuit cu bilet de trimitere de la medicul de familie: ,,O parte va deconta Casa de Asigurări, consultul va fi decontat integral, dar și o parte din intervenții. Noi încurajăm pacienții să vină, să se intereseze, să vadă că au acces la serviciile medicale. Toți pacienții pot să beneficieze de servicii medicale la standarde occidentale”, a mai menționat medicul albaiulian.

Activitatea medicală începe din 2 martie

Conducerea unității a anunțat că spitalul va începe să primească pacienți din 2 martie 2026. Programările pentru consultații și intervenții chirurgicale pot fi făcute începând cu 16 februarie, iar primele operații sunt programate pentru începutul lunii martie.

În prima etapă, unitatea va oferi servicii de chirurgie oftalmologică, urmând ca ulterior să își extindă activitatea în cadrul unui concept multidisciplinar. Spitalul se află, de asemenea, în proces de autorizare pentru efectuarea transplantului de cornee, intervenții care, până în prezent, nu au fost realizate în mediul privat din Transilvania.

22 de specialități medicale, într-un singur loc

Noul spital a fost conceput ca o unitate medicală multidisciplinară, care va integra treptat 22 de specialități, printre care Pediatrie, Chirurgie generală, Ortopedie, Urologie, Chirurgie vasculară, Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, Medicină internă, Neurochirurgie, ORL, Gastroenterologie, Cardiologie, Ginecologie și Dermatologie.

În incinta spitalului funcționează deja un centru de analize al rețelei Regina Maria, iar în perioada următoare urmează să fie deschisă și o farmacie, astfel încât pacienții să poată beneficia de servicii medicale integrate, într-un singur loc.

Reprezentanții rețelei susțin că deschiderea spitalului răspunde unei nevoi reale a comunității locale și regionale, oferind acces mai rapid la tratamente moderne, inclusiv prin contractele cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Investiție de peste 7 milioane de euro

Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia a fost realizat în urma unei investiții private de aproximativ 7 milioane de euro, fiind cel mai amplu proiect dezvoltat până în prezent de rețeaua Dr. Holhoș. Noua unitate medicală este dotată cu patru săli de operație moderne, construite la standarde internaționale, și are o capacitate de 23 de paturi.

,,Este o investiție care a pornit în urmă cu 10 ani, când am cumpărat terenul și încet, am construit pas cu pas. Este o investiție foarte mare, am depășit 7 milioane de euro, realizată pe parcursul acestor ani. Ne-am lungit așa de mult pentru că tot ce este aici am făcut din fonduri proprii, fiind destul de greu, dar sunt fericit că am reușit să realizăm acest spital care acum este funcțional.

Rețeaua Clinicile Dr. Holhoș include în prezent șase clinici, 15 cabinete de optică medicală și noul spital multidisciplinar din Alba Iulia. Potrivit datelor furnizate de reprezentanți, peste 220.000 de pacienți au beneficiat până acum de servicii medicale în cadrul rețelei, iar dr. Teodor Holhoș a realizat peste 30.000 de intervenții chirurgicale de-a lungul carierei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI