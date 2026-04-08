VIDEO | Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită la Alba Iulia: Elevii din comunitate cu rezultate deosebite, premiați. Momente muzicale și artistice
Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită la Alba Iulia: Elevii din comunitate cu rezultate deosebite, premiați. Momente muzicale și artistice
Ziua Internațională a Romilor este sărbătorită miercuri, 8 aprilie 2026, ca în fiecare an, la Centrul Multifuncțional ”Gheorghe Șincai” din Alba Iulia.
Ora începerii evenimentului a fost 15:30, fiind organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de Asociația Grupul Local de Acțiune Alba Iulia Incluzivă.
În cadrul evenimentului au avut loc momente muzicale, diferite surprize pregătite de organizatori dar și premierea elevilor romi cu rezultate deosebite la învățătură.
,,Organizăm astăzi, 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, cu sprijinul comunității și al autorităților locale, pentru că acest proiect este sub egida Primăriei Alba Iulia. Împreună cu primăria și cu alte organizații nonguvernamentale, cu sprijinul Inspectoratului Școlar, al Palatului Copiilor, am reușit să mobilizăm întreaga comunitate pentru a asista astăzi la un spectacol variat, multicultural, care promovează egalitatea de șanse și multiculturalismul.
Tot în cadrul acestui eveniment vom premia elevii de etnie romă care reușesc să obțină rezultate bune la învățătură și au evitat absenteismul. A crescut media celor care participă efectiv la cursuri și, mai mult decât atât, în acest centru participă la cursuri de formare și mamele rome, precum și alți membri ai comunității dornici să obțină o nouă calificare, să-și găsească mai ușor un loc de muncă și să crească stima de sine și condițiile de viață ale fiecăruia”, a explicat Rodica Andronescu, manager GAL Alba Iulia.
,,Astăzi, la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”, sărbătorim, ca de fiecare dată pe 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor. Ne bucurăm că sala este plină. După-amiază vor fi și surprize, atât muzicale, cât și artistice, premii pentru copiii care excelează la învățătură și, bineînțeles, tradiționa masă în aer liber, cu dans și distracție”, a povestit edilul Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.
Astfel, sărbătoarea pentru Ziua Romilor este un eveniment dedicat comunității, culturii și performanței.
Material în curs de actualizare…
VIDEO | Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită la Alba Iulia: Elevii din comunitate cu rezultate deosebite, premiați. Momente muzicale și artistice
Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită la Alba Iulia: Elevii din comunitate cu rezultate deosebite, premiați. Momente muzicale și artistice Ziua...
