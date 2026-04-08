VIDEO | Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită la Alba Iulia: Elevii din comunitate cu rezultate deosebite, premiați. Momente muzicale și artistice

Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită la Alba Iulia: Elevii din comunitate cu rezultate deosebite, premiați. Momente muzicale și artistice

Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită la Alba Iulia: Elevii din comunitate cu rezultate deosebite, premiați. Momente muzicale și artistice

Ziua Internațională a Romilor este sărbătorită miercuri, 8 aprilie 2026, ca în fiecare an, la Centrul Multifuncțional ”Gheorghe Șincai” din Alba Iulia.

Ora începerii evenimentului a fost 15:30, fiind organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de Asociația Grupul Local de Acțiune Alba Iulia Incluzivă.

În cadrul evenimentului au avut loc momente muzicale, diferite surprize pregătite de organizatori dar și premierea elevilor romi cu rezultate deosebite la învățătură.

,,Organizăm astăzi, 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, cu sprijinul comunității și al autorităților locale, pentru că acest proiect este sub egida Primăriei Alba Iulia. Împreună cu primăria și cu alte organizații nonguvernamentale, cu sprijinul Inspectoratului Școlar, al Palatului Copiilor, am reușit să mobilizăm întreaga comunitate pentru a asista astăzi la un spectacol variat, multicultural, care promovează egalitatea de șanse și multiculturalismul.

Tot în cadrul acestui eveniment vom premia elevii de etnie romă care reușesc să obțină rezultate bune la învățătură și au evitat absenteismul. A crescut media celor care participă efectiv la cursuri și, mai mult decât atât, în acest centru participă la cursuri de formare și mamele rome, precum și alți membri ai comunității dornici să obțină o nouă calificare, să-și găsească mai ușor un loc de muncă și să crească stima de sine și condițiile de viață ale fiecăruia”, a explicat Rodica Andronescu, manager GAL Alba Iulia.

,,Astăzi, la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”, sărbătorim, ca de fiecare dată pe 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor. Ne bucurăm că sala este plină. După-amiază vor fi și surprize, atât muzicale, cât și artistice, premii pentru copiii care excelează la învățătură și, bineînțeles, tradiționa masă în aer liber, cu dans și distracție”, a povestit edilul Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.

Astfel, sărbătoarea pentru Ziua Romilor este un eveniment dedicat comunității, culturii și performanței.

Material în curs de actualizare…

Curier Județean

FOTO | Campania ,,Sărbători în siguranță” desfășurată de polițiști în mai multe orașe din Alba: Recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și buzunare

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

8 aprilie 2026

De

Campania ,,Sărbători în siguranță” desfășurată de polițiști în mai multe orașe din Alba: Recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și buzunare În perioada 6-8 aprilie 2026, polițiștii din Alba au desfășurat acțiuni informativ-preventive în zone publice intens circulate din Alba Iulia, Blaj și Teiuș, în cadrul campaniei „Sărbători în siguranță”, pentru a preveni victimizarea cetățenilor […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Se demolează garajele de pe strada Vânătorilor din Alba Iulia: „Acțiunile vor continua și în alte zone”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

8 aprilie 2026

De

Se demolează garajele de pe strada Vânătorilor din Alba Iulia: „Acțiunile vor continua și în alte zone” Primăria Alba Iulia continuă intervențiile pentru desființarea garajelor ale căror contracte de concesiune au expirat, iar în această perioadă lucrările se desfășoară în zona străzii Vânătorilor. Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a transmis că aceste acțiuni vor […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Sebeș, depus în Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 1 an și 3 luni după ce a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

8 aprilie 2026

De

Tânăr din Sebeș, depus în Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 1 an și 3 luni după ce a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe Un tânăr de 22 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști și dus în penitenciar, după ce a fost condamnat la închisoare pentru conducerea unui […]

Citește mai mult