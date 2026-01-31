VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate

Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate

Lucrările de reamenajare a parcărilor de la Piața Mică, blocurile 13, 34 și 15, au început, a anunțat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

„Deși iarna încă mai staționează pe meleagurile noastre, condițiile pentru asemenea lucrări sunt destul de prielnice și, având în vedere faptul că în acest an avem un volum foarte mare de lucrări, încercăm să folosim orice zi cu temperaturi bune și cu vreme priemnică pentru a desfășura lucrările.

Aici vom amenaja locuri de parcare în locul garajelor care au fost demolate. Pe această cale le mulțumesc din suflet pentru înțelegere tuturor foștilor proprietari de garaje, care, în termenul stabilit, au respectat înțelegerea pe care am avut-o.

Vor fi amenajate 70 de locuri de parcare, care vor fi destinate pentru locatarii din aceste blocuri, respectiv blocurile 13, 14 și 15.

Termenul de finalizare este începutul lunii martie, deoarece dorim să continuăm demolarea și, ulterior, amenajarea parcărilor în toate locațiile în care mai avem garaje construite pe domeniul public, pentru a putea să le redăm oamenilor ca locuri de parcare.

În toate locațiile în cauză în locul garajelor, vreau să vă asigur, vor fi amenajate doar parcări, parcări publice care vor crește posibilitatea de a găsi un loc de parcare, mai ales în zonele agromerate, cu blocuri”, a precizat primarul Gheorghe Valentin Rotar.

