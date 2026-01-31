Politică Administrație

VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 18 minute

în

De

Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate

Lucrările de reamenajare a parcărilor de la Piața Mică, blocurile 13, 34 și 15, au început, a anunțat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

„Deși iarna încă mai staționează pe meleagurile noastre, condițiile pentru asemenea lucrări sunt destul de prielnice și, având în vedere faptul că în acest an avem un volum foarte mare de lucrări, încercăm să folosim orice zi cu temperaturi bune și cu vreme priemnică pentru a desfășura lucrările.

Aici vom amenaja locuri de parcare în locul garajelor care au fost demolate. Pe această cale le mulțumesc din suflet pentru înțelegere tuturor foștilor proprietari de garaje, care, în termenul stabilit, au respectat înțelegerea pe care am avut-o.

Vor fi amenajate 70 de locuri de parcare, care vor fi destinate pentru locatarii din aceste blocuri, respectiv blocurile 13, 14 și 15.

Termenul de finalizare este începutul lunii martie, deoarece dorim să continuăm demolarea și, ulterior, amenajarea parcărilor în toate locațiile în care mai avem garaje construite pe domeniul public, pentru a putea să le redăm oamenilor ca locuri de parcare.

În toate locațiile în cauză în locul garajelor, vreau să vă asigur, vor fi amenajate doar parcări, parcări publice care vor crește posibilitatea de a găsi un loc de parcare, mai ales în zonele agromerate, cu blocuri”, a precizat primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

30 ianuarie 2026

De

Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale Modificările legislative, care au blocat acordarea reducerilor fiscale pentru locuitorii din Munții Apuseni, au fost corectate, astăzi, de Guvern prin ordonanță de urgență. În urma numeroaselor sesizări primite de la primarii […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă | Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

30 ianuarie 2026

De

Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale” „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad, li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”, a anunțat, vineri, 30 ianuarie 2026, deputatul PNL de […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu se află proiectul

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

30 ianuarie 2026

De

Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș Consiliul Local Sebeș a adoptat, în ședința ordinară de joi, 29 ianuarie 2026, un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect.  Noul centru multifuncțional de la Sebeș urmează să […]

Citește mai mult