VIDEO | Youkan’na, celebrul câine de salvare de la Salvamont Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”

Youkan’na, celebrul câine de salvare de la Salvamont Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”
Youkan’na, celebrul câine de salvare de la Salvamont Alba, a împlinit, duminică, 26 octombrie 2025, 11 ani.
Ea a fost sărbătorită oferindu-i-se șansa de a beneficia de lucrurile care-i plac cel mai mult.
„Am sărbătorit-pe draga noastră Youkan’na. Și am sărbătorit-o cum îi place ei mai mult: cu antrenamente și bunătăți”, a precizat Tiberiu Krizbai, împreună cu care cățelușa Youkan’na formează deja de mult timp o unitate canină extrem de eficientă la Salvamont Alba.
Tiberiu Krizbai și Youkan’na, un Golden Retriever, au primit şi recunoaştere internaţională a importantei activităţi pe care aceştia o desfăşoară.
