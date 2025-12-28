Rămâi conectat

VIDEO | Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene pentru spații de relaxare și acces sigur

Bogdan Ilea

Publicat

acum 29 de minute

în

De

Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene pentru spații de relaxare și acces sigur

Vulcanii noroioși de la Boz, o rezervație naturală „uitată”, folosită în prezent doar pentru pășunatul animalelor din zonă, ar putea deveni în viitorul apropiat un punct de atracție turistică important pentru comuna Doștat. Primăria comunei Doștat are în plan amenajarea vulcanilor noroioși printr-o investiție realizată cu finanțare obținută prin GAL Țara Secașelor, completată cu fonduri din bugetul local. Emilia Cândea, primarul comunei, a explicat pentru Ziarul Unirea ce cuprinde proiectul și cum va revitaliza această investiție zona Vulcanilor noroioși.

O rezervație activă, dar nevalorificată

Situată pe o suprafață de aproximativ 50 de ari, rezervația de la Boz găzduiește 12 „ochiuri” sau vulcani, dintre care o parte sunt încă activi, fenomenul fiind vizibil și astăzi. Cu toate acestea, potențialul turistic nu a fost valorificat până acum: „Acolo doar pășunează animalele sătenilor și e păcat să fie lăsat așa. Am considerat că este necesar și oportun în momentul acesta să încercăm să îl punem în valoare”, a declarat Emilia Cândea.

Administrația locală subliniază că intervenția asupra rezervației va fi una minim invazivă, deoarece în zonă nu se poate interveni „după bunul plac”. Astfel, nu se va folosi beton sau fier masiv, ci materiale care se integrează în peisaj. Deoarece solul este instabil, soluția tehnică aleasă implică construcția unor pasarele suspendate: „Mergem foarte mult pe lemn sau piatră naturală, pur și simplu lespezi din piatră naturală, care să păstreze autenticitatea și să nu dăuneze rezervației naturale. Să fim în ton cu ceea ce a lăsat Dumnezeu acolo”, a explicat edilul. De asemenea, vor fi plantați mai mulți arbuști și copaci specifici zonei.

Zonă de relaxare și loc de parcare pentru turiști

Pentru a facilita accesul turiștilor, autoritățile au în vedere amenajarea unui loc de parcare la ieșirea din Boz, pe DJ 141D, precum și a unei zone de relaxare cu băncuțe și un foișor. Obiectivul este ca trecătorii să se poată opri pentru câteva minute de odihnă și să admire un fenomen geologic rar în regiune.

În ceea ce privește costurile de vizitare, intenția actuală este ca accesul să rămână gratuit, dar condiționat de respectarea unor reguli: „Nu mi-aș dori să fie cu taxă, însă mi-aș dori să existe anumite rigori. Să fie respectate anumite condiții, să nu deteriorăm, să nu stricăm. Dacă investim în ceva, să și păstrăm acel ceva frumos”, a precizat primarul.

Deocamdată, administrația nu a prevăzut o estimare a costurilor totale, însă confirmă că studiile necesare, din cauza terenului instabil, vor crește valoarea investiției.

