VIDEO | Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene pentru spații de relaxare și acces sigur
Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene pentru spații de relaxare și acces sigur
Vulcanii noroioși de la Boz, o rezervație naturală „uitată”, folosită în prezent doar pentru pășunatul animalelor din zonă, ar putea deveni în viitorul apropiat un punct de atracție turistică important pentru comuna Doștat. Primăria comunei Doștat are în plan amenajarea vulcanilor noroioși printr-o investiție realizată cu finanțare obținută prin GAL Țara Secașelor, completată cu fonduri din bugetul local. Emilia Cândea, primarul comunei, a explicat pentru Ziarul Unirea ce cuprinde proiectul și cum va revitaliza această investiție zona Vulcanilor noroioși.
O rezervație activă, dar nevalorificată
Situată pe o suprafață de aproximativ 50 de ari, rezervația de la Boz găzduiește 12 „ochiuri” sau vulcani, dintre care o parte sunt încă activi, fenomenul fiind vizibil și astăzi. Cu toate acestea, potențialul turistic nu a fost valorificat până acum: „Acolo doar pășunează animalele sătenilor și e păcat să fie lăsat așa. Am considerat că este necesar și oportun în momentul acesta să încercăm să îl punem în valoare”, a declarat Emilia Cândea.
Administrația locală subliniază că intervenția asupra rezervației va fi una minim invazivă, deoarece în zonă nu se poate interveni „după bunul plac”. Astfel, nu se va folosi beton sau fier masiv, ci materiale care se integrează în peisaj. Deoarece solul este instabil, soluția tehnică aleasă implică construcția unor pasarele suspendate: „Mergem foarte mult pe lemn sau piatră naturală, pur și simplu lespezi din piatră naturală, care să păstreze autenticitatea și să nu dăuneze rezervației naturale. Să fim în ton cu ceea ce a lăsat Dumnezeu acolo”, a explicat edilul. De asemenea, vor fi plantați mai mulți arbuști și copaci specifici zonei.
Zonă de relaxare și loc de parcare pentru turiști
Pentru a facilita accesul turiștilor, autoritățile au în vedere amenajarea unui loc de parcare la ieșirea din Boz, pe DJ 141D, precum și a unei zone de relaxare cu băncuțe și un foișor. Obiectivul este ca trecătorii să se poată opri pentru câteva minute de odihnă și să admire un fenomen geologic rar în regiune.
În ceea ce privește costurile de vizitare, intenția actuală este ca accesul să rămână gratuit, dar condiționat de respectarea unor reguli: „Nu mi-aș dori să fie cu taxă, însă mi-aș dori să existe anumite rigori. Să fie respectate anumite condiții, să nu deteriorăm, să nu stricăm. Dacă investim în ceva, să și păstrăm acel ceva frumos”, a precizat primarul.
Deocamdată, administrația nu a prevăzut o estimare a costurilor totale, însă confirmă că studiile necesare, din cauza terenului instabil, vor crește valoarea investiției.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital Un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital după un accident rutier petrecut pe raza localității Arieșeni. Evenimentul rutier a avut loc atunci când șoferul, într-o curbă, nu ar fi adaptat viteza de […]
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 28 decembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Individul ar fi distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în zona Bulevardului Transilvaniei și a străzii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Numărul pacienților cu arsuri grave a crescut în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România, peste media UE
Numărul pacienților cu arsuri grave a crescut în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România, peste media UE În ultimele zile la...
Pensii 2025 | Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut
Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut...
Știrea Zilei
VIDEO | Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene pentru spații de relaxare și acces sigur
Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene...
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital...
Curier Județean
Peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică într-o comună din Alba. Codurile roșu și portocaliu de vânt puternic fac ravagii: Echipele DEER, intervenție de urgență
Peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică într-o comună din Alba. Codurile roșu și portocaliu de vânt puternic...
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și...
Politică Administrație
Un nou supermarket Penny într-o comună din Alba, construit pe aproape 1.500 de metri pătrați. Unde va fi amplasat
Un nou supermarket Penny într-o comună din Alba, construit pe aproape 1.500 de metri pătrați. Unde va fi amplasat Direcția...
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ 29% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale Camerei Deputaților!
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ...
Opinii Comentarii
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...