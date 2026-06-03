PENSII 2026 | Cum verifici online dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile pentru pensie
Cum verifici online dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile pentru pensie
Angajații din România care vor să afle câți ani de muncă au acumulat sau dacă angajatorii le-au plătit contribuțiile pentru pensie pot verifica aceste informații atât online, cât și direct la instituțiile statului. Datele despre stagiul de cotizare sunt esențiale pentru calculul pensiei, dar și pentru anumite drepturi salariale sau angajări în unele domenii.
Cea mai rapidă variantă este accesarea platformei online a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), unde fiecare utilizator își poate crea un cont personal pentru a vedea perioadele lucrate, contribuțiile achitate și viramentele către Pilonul II de pensii private.
Ce informații poți verifica în contul CNPP
În platforma Casei Naționale de Pensii Publice apar, de regulă, toate perioadele declarate de angajatori după 1 aprilie 2001, precum și numărul total de ani, luni și zile de cotizare.
Contribuabilii pot consulta:
-datele din carnetele de muncă;
-stagiile lunare și anuale de cotizare;
-informațiile din declarațiile D112 depuse de angajatori;
-situația viramentelor către Pilonul II;
-date despre pensia comunitară;
-informații privind eventuale debite sau executări;
-fișa financiară.
Aceste informații sunt importante mai ales după modificările legislative prin care pensia se calculează în funcție de contribuțiile efectiv plătite la sistemul public.
Cum îți faci cont online pentru verificarea contribuțiilor
Pentru crearea contului pe platforma CNPP este necesară completarea unui formular disponibil pe site-ul instituției.
Utilizatorii trebuie să introducă:
-numele și prenumele;
-CNP-ul;
-adresa de e-mail;
-seria și numărul actului de identitate;
-adresa de domiciliu.
După completarea formularului, documentul trebuie printat și semnat olograf.
Ulterior, cererea trebuie depusă la o casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original și copie. În unele județe validarea se poate face electronic, însă în alte cazuri este necesară prezentarea fizică pentru confirmarea identității.
După aprobarea solicitării, utilizatorul primește pe e-mail datele de acces și un link pentru activarea contului. Linkul trebuie accesat în maximum 72 de ore.
Cum poți verifica fizic vechimea în muncă
Persoanele care nu au acces la internet sau întâmpină probleme cu platforma CNPP pot solicita informațiile direct de la casa teritorială de pensii.
Cererea poate fi depusă:
-la ghișeu;
-prin poștă;
-prin e-mail, împreună cu o copie a actului de identitate.
În general, termenul de răspuns este de până la 30 de zile calendaristice.
Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, dovada vechimii se face în principal cu carnetul de muncă. Dacă documentul lipsește sau anumite perioade nu apar în evidențe, sunt necesare adeverințe de la foștii angajatori sau de la firmele care administrează arhivele acestora.
De ce este important să verifici periodic contribuțiile
Specialiștii recomandă verificarea regulată a stagiului de cotizare, mai ales înainte de depunerea dosarului de pensionare.
În multe situații pot exista:
-perioade lipsă;
-contribuții neraportate;
-erori în declarațiile depuse de angajatori.
Verificarea din timp a acestor informații poate evita întârzierile sau problemele apărute la stabilirea pensiei.
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