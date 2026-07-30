Actualitate

30 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în Alba: Ce lucrări se fac

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în Alba: Ce lucrări se fac

Și joi, 30 iulie 2026 sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu.

Unul dintre punctele în care se fac lucrări este în județul Alba.

Între kilomterii 297+200 de metri și 298, în zona Cut, pe Calea 2 se execută lucrări de înlocuire parapet median.

Lucrările sunt prevăzute să se încheie la ora 14.30.

În consecință, Banda 2 este închisă.

Se circulă pe Banda 1 și pe banda de urgență.

Alte lucrări de scurtă durată sunt în derulare în zona Săliște și în zona Sibiu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

31 iulie -1 august 2026 | Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

30 iulie 2026

De

Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade Județul Alba, la fel ca alte zone din România, va fi sub incidența unei avertizări meteo Cod Galben de caniculă, a anunțat joi, 30 iulie 2026 Administrația Națională de Meteorologie. A fost emisă și o avertizare meteo Cod Portocaliu, […]

Citește mai mult

Actualitate

Aproape 7.000 de posturi deblocate de Guvern în sănătate: Cum vor fi repartizate și după ce criterii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

30 iulie 2026

De

Aproape 7.000 de posturi deblocate de Guvern în sănătate: Cum vor fi repartizate și după ce criterii Guvernul României a aprobat un memorandum prin care permite organizarea concursurilor pentru ocuparea a peste 6.850 de posturi vacante din sistemul de sănătate, în contextul deficitului major de personal din spitale și al blocării angajărilor în sectorul public. […]

Citește mai mult

Actualitate

Să stingeți lumina seara! Ilie Bolojan, apel pentru români, după oprirea centralei de la Cernavodă: ,,Să aibă grijă cât consumă în cele mai importante 3 ore de seara”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

30 iulie 2026

De

Să stingeți lumina seara! Ilie Bolojan, apel pentru români, după oprirea centralei de la Cernavodă: ,,Să aibă grijă cât consumă în cele mai importante 3 ore de seara” Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut cetățenilor și marilor consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalul orar 20:00 – 23:00, în perioadele în […]

Citește mai mult