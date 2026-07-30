30 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în Alba: Ce lucrări se fac

Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în Alba: Ce lucrări se fac

Și joi, 30 iulie 2026 sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu.

Unul dintre punctele în care se fac lucrări este în județul Alba.

Între kilomterii 297+200 de metri și 298, în zona Cut, pe Calea 2 se execută lucrări de înlocuire parapet median.

Lucrările sunt prevăzute să se încheie la ora 14.30.

În consecință, Banda 2 este închisă.

Se circulă pe Banda 1 și pe banda de urgență.

Alte lucrări de scurtă durată sunt în derulare în zona Săliște și în zona Sibiu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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