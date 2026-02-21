VIDEO | VACANȚĂ pentru elevii din Alba: Sfaturi pentru părinți și bunici din partea polițiștilor
VACANȚĂ pentru elevii din Alba: Sfaturi pentru părinți și bunici din partea polițiștilor
Elevii din județul Alba se vor afla în vacanță în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.
În acest context, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a făcut, sâmbătă, 21 februarie 2026, câteva recomandări părinților și bunicilor acestora.
„Această vacanță reprezintă atât pentru părinți, cât și pentru bunici o ocazie de a petrece timp împreună. Indiferent de locul pe care l-ați ales pentru a vă petrece vacanța, înainte de a pleca de acasă, pentru a preveni evenimentele neplăcute, vă recomandăm să țineți cont de câteva sfaturi:
*Nu lăsați locuința neasigurată atunci când plecați!
*Nu postați în timp real pe rețele de socializare că sunteți plecați!
*Dacă plecați la drum, echipați autoturismul cu anvelope de iarnă și adaptați viteza la condițiile meteo!
*Nu vă urcați la volan, dacă ați consumat băuturi alcoolice!
*Supravegheați copiii în zonele aglomerate!
Dacă aveți o urgență sunați la 112!”, a transmis IPJ Alba.
