Actualitate

VIDEO | Urși surprinși la ,,spa” în pădure. Imagini spectaculoase din Parcul Natural Apuseni

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Urși surprinși la ,,spa” în pădure. Imagini spectaculoase din Parcul Natural Apuseni

Urșii din Apuseni, surprinși într-un „spa” natural din pădure, oferă imagini rare și spectaculoase ale vieții sălbatice. Videoclipul a fost făcut public de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

Imagini simpatice cu un ”spa” al urșilor în mijlocul unei păduri din Parcul Natural Apuseni, filmate de o cameră de monitorizare a faunei amplasată de specialiștii Romsilva din cadrul administrației parcului natural.

Urșii au habitatul în pădurile întinse de munte și cele dese din zonele deluroase. În căutarea hranei, urșii fac deplasări lungi, folosindu-și toate simțurile, în special cel olfactiv, foarte dezvoltat. Hrana lor este predominant vegetală, dar se hrănesc și cu pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte.

Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a #Pădurilor – #Romsilva , are o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor #Cluj , #Bihor și #Alba, din acestea 50.793 fiind păduri.

Zona Munților Apuseni, în care se află Parcul Natural Apuseni, a fost inclusă de presitigiosul post de televiziune CNN în topul celor mai frumoase locuri din Europa, iar Comisia Europeană a acordat Parcului Natural Apuseni în 2009 titlul ”Destinație Europeană de Excelență” în cadrul proiectului EDEN, se arată în postarea publicată de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

