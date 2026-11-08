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Foto | Festivalul Învățământului Militar, organizat la Alba Iulia: Cine sunt câștigătorii celei de-a II-a ediții

Bogdan Ilea

Publicat

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Festivalul Învățământului Militar, organizat la Alba Iulia: Cine sunt câștigătorii celei de-a II-a ediții

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a organizat, în perioada 5-6 noiembrie 2026, cea de-a II-a ediție a Festivalului Învățământului Militar, eveniment la care au participat 11 tineri interpreți din cadrul instituțiilor de învățământ militar din țară. 

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În cadrul Galei Laureaților au fost desemnați câștigătorii, Marele Trofeu al festivalului fiind obținut de un elev al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.

Textul integral publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia este următorul: 

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a organizat în perioada 5-6 noiembrie a II- a ediție a Festivalului Învățământului Militar. 11 tineri, reprezentând colegii militare, academii și școli de maiștri și subofițeri, au adus pe scena colegiului militar și pe cea a Casei de Cultură a Studenților, parfumul zonei natale, portul străbun și emoția cântecului autentic.

În cadrul Galei Laureaților de aseară au fost conferite premiile festivalului, astfel: 

Marele Trofeu al Festivalului – elev caporal Iosif Harpa Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc 

Premiul I – elev caporal Andreea Șerbu – Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța 

Premiul II – student Mihai-Șerban Țurcanu – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

Premiul III – elev fruntaș Andreea-Ștefania Nițescu – Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova.

Reprezentațiile concurenților au fost însoțite de momente artistice și recitaluri susținute de elevi și absolvenți ai colegiului militar și invitați speciali:Paula Hriscu, Roxana Reche, Floricica Moga, Nicolae Plută, locotenent Oana Vențel-Frâncu, student sergent Vlad Lință, elev fruntaș Diana Petrovan, câștigătoarea Marelui Trofeu al Festivalului 2025 și Cristina Haneș. Acompaniamentul muzical a fost asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal.

În deschiderea galei a fost vernisată expoziția „Renașterea din Cetate: Liceul Militar”Mihai Viteazul” în presa epocii 1975-1989, organizată cu sprijinul profesorilor de istorie Bogdan Avram și Dan Anca.

Festivalul Învățământului Militar a fost inițiat din dorința de descoperi și promova cei mai valoroși tineri interpreți vocali din cadrul tuturor instituțiilor de învățământ militar: licee, academii, școli de maiștri și subofițeri.

Parteneri ai acestui eveniment sunt Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.

Festivalul este organizat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Colegiului și Proiectului „Ziua Națională a României.

Felicitări și mulțumiri tuturor concurenților, participanților și invitaților pentru momentele frumoase oferite, care au contribuit la reușita acestui eveniment!

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