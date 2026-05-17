INCENDIU pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe șoșeaua de centură din municipiu, astăzi, 17 mai 2026.

Din primele informații disponibile este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. Alba Iulia, pe Soseaua de Centura.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

Fara victime.

Savatorii din Alba intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI