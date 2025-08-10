VIDEO | Un șofer din Cricău, cel mai puternic braț al TTA-ului: Timi Muntean, locul I după confruntarea la skandenberg cu Nicușor Rarinca din Ilfov

Un șofer din Cricău, cel mai puternic braț al TTA-ului: Timi Muntean, locul I după confruntarea la skandenberg cu Nicușor Rarinca din Ilfov

Un șofer din Cricău, județul Alba, a fost desemnat duminică, 10 august 2025, cel mai puternic braț al TTA-ului. Timi Muntean a obținut locul I după confruntarea cu Nicușor Rarinca din Ilfov.

Concursul de skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului – s-a desfășurat între orele 14-16, OPEN fără limita de greutate pentru șoferii prezenți la ediția de anul acesta a Truck Tuning Art.

Finala s-a dat între un reprezentant al județului Alba, Timi Muntean, din Cricău, și Nicușor Rarinca, din Ilfov.

Concursul a fost arbitrat de ARBITRUL INTERNAȚIONAL ROXANA AVRAM GEORGESCU (VALAHIȚA).

Festivalul celor mai frumoase camioane continuă la Alba Iulia cu premierea camioanelor.

