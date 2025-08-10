VIDEO | Confruntarea zilei la Truck Tuning Art 2025: Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, demonstrație de forță în șanțurile Cetății

Confruntarea zilei la Truck Tuning Art 2025: Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, demonstrație de forță în șanțurile Cetății

Radu Valahu, considerat cel mai puternic român din toate timpurile, a făcut duminică o nouă demonstrație de tehnică și forță la Alba Iulia, în cadrul Truck Tuning Art 2025.

Radu Valahu, multiplul campion național la skandenberg, supranumit „cel mai puternic român”, a reușit un nou record duminică, 10 august, în cadrul Truck Tuning Art 2025, la Alba Iulia.

În confruntarea zilei Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, acesta a reușit să tragă un autotractor cu semiremorcă încărcat cu masa totală de 40 de tone.

Bucureşteanul Radu Georgescu, zis Radu Valahu, şi-a făcut un renume din participarea la competiţii de skandenberg şi la probe extreme de forţă.

Valahu este instructor de culturism şi fitness şi multiplu campion naţional la skandenberg.

A tras după el vagoane, vapoare, avioane, o basculantă plină cu zăpadă la minus 25 de grade sau un TIR de peste 20 de tone.

