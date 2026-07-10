VIDEO | Un nou sistem VAR în România: „Creștem competitivitatea fotbalului profesionist din țara noastră”

Un nou sistem VAR în România: „Creștem competitivitatea fotbalului profesionist din țara noastră”

Federația Română de Fotbal, EAD și Sportec Solutions AG au semnat un parteneriat VAR până în 2033. Colaborarea vizează modernizarea și asigurarea sustenabilității pe termen lung a serviciilor Video Assistant Referee (VAR) și este valabilă pentru șapte sezoane competiționale, până în 2033.

Prin această investiție, Federația Română de Fotbal și EAD, deținătorul de drepturi TV pentru Superliga României și Cupa României, consolidează în mod specific calitatea și transparența managementului meciurilor și se aliniază standardelor tehnice ale principalelor ligi europene.

Sportec Solutions va furniza sistemul VAR complet începând din această vară. Pachetul de servicii include toate componentele hardware și software necesare, configurarea inițială a sistemului, instruirea operatorilor și mentenanța continuă.

În plus, soluția include tehnologia Accelerated Virtual Offside Line PRO (AVOL PRO) dezvoltată de Sportec Solutions, o tehnologie de ultimă generație concepută pentru a accelera semnificativ procesul de luare a deciziilor privind pozițiile de ofsaid. Tehnologia generează date poziționare pe teren a jucătorilor prin combinarea mai multor perspective existente ale camerelor de transmisie și plasează automat linia de ofsaid pentru confirmarea de către arbitrii VAR.

Pentru a susține AVOL PRO, pe fiecare stadion din Superligă vor fi instalate șase camere 4K fixe dedicate. Acestea completează camerele de transmisie HD existente, oferind arbitrilor VAR unghiuri de vizualizare 4K suplimentare și îmbunătățind analiza altor incidente cheie din timpul meciului, prin capacități avansate de zoom și perspective adiționale.

Soluția VAR se bazează pe tehnologia proprie de codare și decodare a Sportec Solutions, „View Technology”, permițând transmiterea semnalului cu latență ultra-redusă de la stadioane către centrul operațional central, calitate optimizată a imaginii și sincronizare precisă la nivel de cadru.

De asemenea, împreună cu partenerul său Sportec Solutions AG, care furnizează soluția tehnică VAR, FRF a construit un HUB VAR centralizat la Mogoșoaia, unde se găsesc 4 camere VAR. Un astfel de hub reprezintă o facilitate dedicată în care arbitrii video pot analiza și gestiona incidentele din toate meciurile disputate în România dintr-o singură locație, similar hub-urilor VAR utilizate în marile ligi europene, unde oficialii monitorizează și evaluează jocurile în timp real într-un mediu centralizat. Astfel, arbitrii video nu vor mai fi nevoiți să călătorească la stadioane din întreaga țară, ci vor opera din acest hub modern din Mogoșoaia, crescând eficiența operațională și optimizând logistica și costurile.

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Prin dezvoltarea acestui HUB VAR, România devine un model de bune practici în regiune, atât din punct de vedere tehnologic, cât și operațional. Infrastructura modernă și expertiza acumulată vor permite nu doar gestionarea eficientă a competiției interne, ci și extinderea serviciilor VAR către piețe externe, precum competițiile europene disputate pe teritoriul României sau pentru partide organizate în alte țări din regiune, România devenind astfel furnizor regional de excelență în arbitraj video.

Christian Holzer, CEO al Sportec Solutions AG, explică: “Suntem încântați de încrederea acordată și de acest parteneriat pe termen lung. România este pentru noi o piață nouă și strategic importantă. Împreună dorim să contribuim la susținerea arbitrajului la cel mai înalt nivel tehnologic și la îmbunătățirea sustenabilă a calității competiției”.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, subliniază, de asemenea, importanța deciziei: “Asistăm astăzi la o dinamică de transformare a modului în care fotbalul este organizat, monitorizat, practicat sau urmărit și care solicită investiții și intervenții constante din partea noastră pentru a crește competitivitatea fotbalului profesionist din România. Prin această inițiativă, FRF își consolidează angajamentul de a continua să fie un furnizor de servicii pentru cluburile profesioniste. Implementarea unui sistem profesionist de tip HUB, specific marilor competiții la nivel internațional, alături de partenerul nostru strategic EAD și furnizorul de tehnologie Sportec Solutions AG, va oferi cluburilor, arbitrilor și suporterilor noștri cel mai înalt nivel de corectitudine, transparență și profesionalism, alături de alte proiecte aliniate aceleiași viziuni comune”.

“EAD a fost un partener activ în introducerea sistemului VAR în Superliga, contribuind încă de la început la implementarea acestei tehnologii în fotbalul românesc. Astăzi facem împreună următorul pas, unul care privește nu doar modernizarea tehnologică, ci și sustenabilitatea pe termen lung a sistemului VAR. Prin acest parteneriat, investim într-o infrastructură la standarde europene, care va oferi arbitrilor instrumente mai performante, care vor duce la creșterea calitații competiției și vor aduce mai multă transparență și încredere pentru cluburi, jucători și suporteri. Ne bucurăm să fim, alături de Federația Română de Fotbal și Sportec Solutions, parte din această nouă etapă de dezvoltare a fotbalului românesc”, a declarat Orlando Nicoară, Managing Partner EAD.

Sportec Solutions AG, cu sediul în Germania, este un furnizor de top de soluții tehnologice în fotbalul profesionist și este specializată în sisteme de arbitraj video. Compania colaborează cu ligi și federații naționale și internaționale. Sportec Solutions furnizează o soluție VAR completă pentru Bundesliga germană și Major League Soccer (MLS) din Statele Unite, iar software-ul său VAR este utilizat și în competiții de top din Spania, Portugalia și Austria.

foto-video: FRF

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