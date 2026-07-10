Cum va fi vremea în România în weekend-ul 11-12 iulie 2026. Meteorologii anunță că se încălzește, dar nu lipsesc ploile și vijeliile
Cum va fi vremea în România în weekend-ul 11-12 iulie 2026. Meteorologii anunță că se încălzește, dar nu lipsesc ploile și vijeliile
Vremea se va mai încălzi în acest weekend, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM. Odată cu temperaturile ridicate vin însă și perioadele de instabilitate atmosferică, cu ploi și vijelii, a avertizat ea.
Georgescu spune că, deși luna iunie a fost cea mai călduroasă din istoria Europei, acest lucru nu este valabil și pentru România.
„Din fericire pentru noi, perioada cu temperaturi deosebit de ridicate a fost una scurtă. Este adevărat că ultimele zile ale lunii iunie au adus foarte multe recorduri de temperatură pentru acele zile, deci pentru sfârșitul de lună iunie și, la unele stații meteorologice, în special în partea de vest și de centru a teritoriului, au fost și recorduri lunare, dar pe ansamblu episodul neavând o durată deosebit de lungă, deci nu a fost comparabil ca durată cu ceea ce s-a întâmplat în Europa de Vest, a fost mai ușor de traversat.
Dar nu înseamnă în niciun caz că a fost singurul episod – și ceea ce spun acum este valabil și pentru noi, dar și pentru restul Europei – nu înseamnă că s-a încheiat posibilitatea ca perioada următoare să aducă noi valuri de căldură, pentru că a doua parte a lunii iulie, prima parte a lunii august reprezintă perioada cea mai dispusă la apariția și persistența valorilor de căldură”, a spus Georgescu.
„Astăzi avem vești bune pentru cei care nu iubesc în mod deosebit căldura. Suntem cu temperaturi care se vor situa după-amiază în general între 20 și 30 de grade. Mâine însă mai câștigăm câteva grade pe partea de vest a teritoriului și în general tendința este de încălzire în acest weekend, dar nu vor lipsi nici perioadele cu instabilitate atmosferică.
Chiar dacă astăzi este una din acele rare zile în care nu au mai fost emise avertizări generale, instabilitatea nu va lipsi. Se va manifesta în special în partea de est a teritoriului și în zona montană, deci mai ales Moldova, Carpații Orientali, Transilvania – înspre după-amiază și prima parte a nopții averse, descărcări electrice, scurte intensificări ale vântului, dar cantitățile de apă așteptate nu vor depăși în general 5-15l/m²”, a adăugat ea.
„O zi cu speranța unei mai puține instabilități atmosferice avem mâine, tot pe partea de est sunt de așteptat aceste fenomene, dar pe arii mai restrânse, urmând ca duminică, din nou, instabilitatea să fie prezentă pe arii extinse și de data aceasta să coboare din nou și înspre partea de sud a teritoriului.
Asortată această instabilitate mai pronunțată cu temperaturile care vor crește. Deci întotdeauna când vorbim despre temperaturi ridicate, mai ales temperaturi care să depășească media perioadei, cu certitudine revenirea la normal se face prin manifestări de instabilitate care pot fi cu atât mai accentuate cu cât și abaterea temperaturii este mai mare”, a explicat Georgescu.
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